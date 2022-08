Six mois après le début de la guerre en Ukraine, le quotidien des réfugiés à Toulouse

Depuis six mois et l'intensification du conflit entre l'Ukraine et la Russie, des millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Si une partie est rentrée, au moins 100.000 sont toujours en France. Comme Marina, arrivée de Marioupol à Toulouse en mai dernier avec sa fille et sa mère. Rencontre. .

Ils sont près de 1.400 selon la préfecture de Haute-Garonne dans le département. 1.400 réfugiés ukrainiens adultes, un décompte officiel basé sur les demandes de protections temporaires, et qui ne comprend pas les mineurs. Environ 700 enfants étaient scolarisés dans l'académie de Toulouse (Midi-Pyrénées) en mai dernier. Nous avons rencontré Marina, 42 ans. Elle vit à Toulouse depuis le 1er mai dernier, avec sa fille de 13 ans et sa mère de 67 ans. Elles ont quitté Marioupol, la ville portuaire rasée par l'armée russe.

La France, une destination inconnue

À Marioupoul sa ville natale, Marina vivait une vie paisible, elle ne cesse de le répéter. C'était une ville resplendissante, avec des infrastructures développées, près de la mer. "Jamais je n'aurais pensé quitté Marioupol, à part pour les vacances. Je n'avais jamais imaginé qu'une chose pareille puisse se produire. Je croyais qu'à chaque bombardement, ce serait le dernier". Avec sa famille, ils ont essayé de tenir le plus longtemps possible, tout près des bombardements. Et puis un jour, quand sortir chercher à manger et boire est devenu trop dangereux, avec des voisins, ils sont partis en voiture dans un village à 30 kilomètres de Marioupol. C'est son frère en Russie, qui la convint de s'exiler. Il organise tout, prend les billets de train et d'avion. Marina, sa fille et sa mère passent par la Russie, la Géorgie et atterrissent à Toulouse le 1er mai, chez un ami de son frère, un Russe installé en France depuis des années.

Les premiers jours à Toulouse, on ne voyait pas combien la ville était belle, on ne voyait rien. On regardait nos pieds, pour ne pas marcher sur quelque chose qui aurait pu exploser. Les bruits d'avions au dessus de nos têtes réveillent aussi en nous des sentiments très forts.

Marina vivait aux côtés de son mari, démineur dans la sécurité civile, il est resté là-bas. Ils se parlent tous les soirs sur Internet mais cela va faire quatre mois qu'ils ne se sont pas vus, en vrai. Elle était commerciale, derrière un ordinateur. Elle est désormais femme de chambre dans un hôtel à Toulouse, en CDD. Elle ne se plaint pas, elle a un travail grâce à des connaissances franco-ukrainiennes qui lui ont traduit son CV, et un appartement indépendant. Ce qui lui faut maintenant c'est franchir cette barrière qui la handicape tous les jours, celle de la langue française.

La barrière de la langue

Marina prend bien quelques cours de français, mais avec son travail, elle manque de temps. "C'est un vrai handicap", concède Myla Popenko, la vice-présidente de l'association Ukraine Libre à Toulouse. "Ils ne sont pas dans un état psychique idéal pour assimiler ces nouvelles connaissances. On essaie de développer les cours de français car Pôle Emploi en propose mais il faut déjà avoir des base, un certain niveau, pour y participer".

Mariana, la fille adolescente de Marina a été scolarisée dans un collège toulousain pendant quelques semaines avant les vacances et elle y retournera à la rentrée. Elle a semble t-il commencé à acquérir le français bien qu'elle passe ses journées cet été avec d'autres adolescents ukrainiens réfugiés à Toulouse. "Ils vont au jardin japonais, près du Capitole et de la Garonne aussi. Tisséo nous offre des voyages gratuits en transports en commun, ça c'est vraiment super, surtout pour les jeunes qui peuvent découvrir la ville", décrit la maman. Paradoxalement, c'est la mère de Marina qui apprend le mieux le français. Elle est plus assidue aux cours, et elle a du temps à revendre. "C'est dur pour elle. À Marioupol elle avait son propre atelier de couture, sa passion. Ici, elle ne travaille plus et elle n'a personne de son âge avec qui parler....".

L'avenir, Marina n'ose pas y penser. Déjà, il va lui falloir retrouver un travail, son CDD prend fin le 5 septembre. Elle meurt d'envie de rentrer en Ukraine, et son mari, hébergé par la sécurité civile qui l'emploie, l'incite chaque soir à venir le retrouver. "Mais pour aller où?", lui répond-elle. "Notre immeuble a été détruit et la guerre continue en Ukraine, on est en sécurité nulle part. Je ne veux pas que ma fille vive avec des avions-chasseurs russes au-dessus de sa tête", regrette cette grande blonde au teint diaphane.

La guerre continue, l'entraide depuis Toulouse aussi

En Ukraine, le conflit perdure, en témoigne ce qu'il se passe autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia au sud du pays. "Le climat ne s'est pas du tout apaisé, la guerre est très présente dans le sud et à l'est. Ce qui change ce sont ces actions terroristes menées par les Russes qui bombardent des villes par surprise", explique Myla Popenko. "Les Russes cherchent à faire partir les Ukrainiens des villes et à les terroriser pour les empêcher de soutenir notre armée".

"Il y encore entre 300 et 400 morts par jour en Ukraine. C'est AZF et le Bataclan tous les jours depuis cinq mois."

À Toulouse, l'association Ukraine Libre va rouvrir en septembre son point de collecte au Hall 9 sur l'île du Ramier. Elle recueille les dons suivants : priorité absolue au matériel médical (liste précise ici), des piles, des lampes de poche ou frontales, du matériel de puériculture (couches et lait maternisé) et hygiénique (rasoirs, shampoing, dentifrice, tampons ou serviettes hygiéniques etc). Ukraine Libre a collecté plusieurs dizaines de milliers d'euros depuis six mois, notamment grâce à la mobilisation de la clinique Medipôle ce qui a permis l'achat de matériel de médecine de première nécessité confié à des partenaires sur place, cliniques ambulatoires, centres médicaux et hôpitaux. L'association réfléchit à organiser un appel aux dons pour lever des fonds et acheter sur place de la nourriture et des médicaments.

À l'occasion du 31e anniversaire de l’indépendance du pays, ce mercredi 24 août, une marche solidaire est organisée à Toulouse. Elle s'élancera à 16h30 du métro Jean Jaurès, direction le quartier Compans-Caffarelli où à 17h30 la statue d'un poète ukrainien doit être dévoilée.