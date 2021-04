Soeur Agnès Bordeau, enlevée en Haïti, a vécu à Grez-en-Bouère jusqu'en décembre 2018

Le sort de Sœur Agnès Bordeau, enlevée en Haïti ce dimanche, préoccupe de nombreux Mayennais. La religieuse de 81 ans, originaire de Peuton, a vécu 25 ans au Honduras jusqu'en 2015. Après ces années de mission difficile, elle était rentrée en France et s'était installée à Grez-en-Bouère, au sein de la congrégation de la Providence de la Pommeraye, dont elle fait partie. Son passage de 15 mois dans la commune a marqué les habitants.

"Elle était très proche des gens"

Sœur Agnès Bordeau a retrouvé sa Mayenne natale en septembre 2017. Après quelques années en région parisienne, la religieuse a décidé de poser ses valises à Grez-en Bouère. "Elle a été demandée pour cette mission ici. Comme _il lui restait beaucoup d'énergie_, comme elle avait déjà vécu des choses, des expériences, notamment au Honduras, sa mission personnelle était de poursuivre l'aide aux personnes, toujours dans cette optique", souligne le maire de la commune, Didier Boulay.

C'était une combattante, elle allait beaucoup vers les personnes.

Didier Boulay, le maire de Grez-en-Bouere

Sœur Agnès Bordeaux est décrite par sa supérieure générale comme étant une femme relationnelle. À Grez-en-Bouère, elle a également laissé ce souvenir. "Elle était très proche des gens et des paroissiens. Elle a beaucoup aidé le Secours Catholique et s'est engagée sur la paroisse à accueillir les paroissiens", retrace Didier Boulay. La religieuse est restée en Mayenne jusqu'en décembre 2018, puis elle est repartie en mission à l'étranger : direction Haïti, alors qu'elle avait déjà presque 80 ans. Les Soeurs qui l'ont côtoyée à Grez-en-Bouère gardent d'elle un souvenir ému. "Il y a une émotion qui règne sur leurs visages. Et donc, elles espèrent une issue favorable et que ça ne dure pas trop longtemps. Elles prient beaucoup pour Sœur Agnès Bordeaux", affirme le maire de la commune.