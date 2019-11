Soirée spéciale pour les 30 ans de la chute du Mur de Berlin à l'Opéra de Limoges

Limoges, France

A l'occasion des 30 ans de la chute du Mur de Berlin ce samedi, l'Opéra de Limoges propose une soirée 100% berlinoise. Berlin Électrochoc va débuter à 17 heures avec la projection du film "La vie des autres" qui évoque le quotidien d'un agent de la Stasi, la police politique de l'ancienne Allemagne de l'est. A 19h, un Limougeaud passionné par l'Allemagne depuis de nombreuses années, va commenter une exposition d'une sélection de ses photos prises avant et après la chute du Mur de Berlin.

Une expo de 21 photos prises avant et après la chute du Mur de Berlin par un Limougeaud

Alain Foucher en profitera sûrement pour raconter quelques unes de ses nombreuses anecdotes. Sa visite d'une ancienne prison secrète de la Stasi. Sa découverte du quartier où vivait les 22 membres du gouvernement de la RDA. Un lotissement où "les maisons étaient modestes" mais où il y avait tout à porté de main. "Casino, bowling, piscine privée ou encore tailleur sur mesure". Une autre manière de voir l'Allemagne de l'Est. Il y a aussi ce père de famille qui lui avait demandé d'acheter du chocolat pour son fils qui n'en avait jamais goûté. Du chocolat remis en toute discrétion pour ne pas s'attirer les foudres de la Stasi. Les deux hommes finissant en larmes...

L’impression d’être en prison - une habitante de Brive qui a quitté Berlin à 20 ans

A 20h, l'Opéra de Limoges proposera "Mur-Mur" une pièce de Théâtre musical. A 21h30, ce sera l'heure du concert de Niklas Paschburg. Et pour se rapprocher du Berlin d'aujourd'hui, la soirée se terminera par un after electro assuré par Théo Muller à partir de 22h30. Une soirée qui s'imposait vu l'importance de cet événement selon le directeur général de l'Opéra de Limoges Alain Mercier :"On a tous en tête quelques images fortes. Rostropovitch jouant une sonnette de Bach au pied du Mur tout juste tombé. Et bien d'autres. Et au delà de ça, la chute du Mur nous impacte tous. On voit encore aujourd'hui les conséquences. Cela a complètement rebattu les cartes."

Cette soirée Berlin Électrochoc est ouverte à toutes et tous ce samedi à partir de 17h, au prix unique de 10 euros. Pour participer uniquement à la soirée électro, c'est gratuit mais sur réservation à la billetterie de l'Opéra de Limoges.