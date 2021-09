Une cérémonie prévue à Varces en hommage au soldat isérois tué au Mali

Maxime Blasco, 34 ans était le père d'un petit garçon. Il était engagé à Varces depuis 2012, dans le 7e bataillon des chasseurs alpins. Vendredi midi, le caporal-chef a été pris à partie dans une embuscade par un terroriste, lors d'une opération. Il a été gravement blessé. Malgré l'arrivée des secours, il n'a pas survécu. Son supérieur, le colonel Erwan le Calvez, chef de corps du 7e bataillon des chasseurs alpins a annoncé ce samedi après-midi la tenue d'une cérémonie d'hommage la semaine prochaine, à Varces, "entouré de ses frères d'armes du bataillon". La date exacte reste à confirmer.

"Son épouse et ses parents ont été prévenus, explique le colonel. On les entoure avec tout un dispositif du service de santé et de la cellule famille, pour les aider à surmonter cette épreuve." Une épreuve dont est solidaire tout le régiment : "A partir du moment où on embrasse le métier des armes, la vie professionnelle et privée se mêlent. Quand on parle de la grande famille du bataillon, c'est tout le "7" [7e bataillon des chasseurs alpins] qui rejoint le deuil de la famille." Une cérémonie nationale, aux Invalides, à Paris devrait également avoir lieu la semaine prochaine, d'après le colonel.

Une cinquantaine de Varçois encore sur place

Moins de cinquante Varçois sont encore déployés au Mali. Leur mission principale est d'intervenir sur le terrain, explique le colonel Erwan le Calvez : "Lorsque des terroristes sont déployés, du fait du petit volume de nos troupes, nous pouvons les projeter avec des hélicoptères pour intervenir et reconnaitre les positions sur lesquelles les terroristes ont été localisés."