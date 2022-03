Les initiatives se multiplient pour venir en aide aux Ukrainiens frappés par l'armée russe. Retrouvez ci-dessous quelques-unes des initiatives locales lancées en Loire-Atlantique et en Vendée.

Solidarité aux Ukrainiens : différents points de collecte en Loire-Atlantique et Vendée

Différentes collectes sont organisées en Vendée et Loire-Atlantique au profit des Ukrainiens. Photo d'illustration

Matériel médical (civières, compresses, pansements, tapis de yoga), médicaments (antiseptiques, antidouleurs, type paracétamol, dentifrices, couches, serviettes, brosses à dents...), nourriture (conserves, pates, céréales, fruits secs...) : voilà quelques-uns des besoins recensés par l'association Tryzub, association franco-ukrainienne de Nantes, et l'association Vendée Ukraine qui lancent un appel. Plusieurs communes y ont répondu et proposent des lieux de collecte.

Dans la métropole nantaise

La Maison de l'Europe, 90 boulevard de la Prairie aux Ducs. Un numéro de téléphone a été ouvert spécialement 02 40 35 83 25. Les lieux sont ouverts 7 jours sur 7.

À Saint-Nazaire

La mairie met un local à disposition de l'antenne nazairienne de Tryzub au 39 rue Albert Thomas à Saint-Nazaire (garage n°5, en face de l’ancienne poste de Penhoët). Un planning des permanences est disponible en envoyant un mail à solidariteukraine.saintnazaire@gmail.com.

à La Baule-Escoublac :

En coopération avec la Protection civile qui apporte sa maîtrise logistique de collecte et d’acheminement des dons sur place, la municipalité lance une collecte de produits de première nécessité à partir du vendredi 4 mars auprès de différents points : hall de l’Hôtel de ville ; Carrefour Express (Escoublac) ; Carrefour City (place de la Victoire) ; épicerie de la Forêt (avenue de Lyon) ; manège des Platanes (forêt d’Escoublac) ; pharmacie du Royal (passage du Royal) ; Utile (avenue de Lattre). la liste est mise à jour en temps réel ici.

À Noirmoutier

Un appel aux dons géré par l’Espace Grain de Sel en lien avec l'association Vendée Ukraine, pour les personnes souhaitant apporter une aide financière. L’intégralité de la cagnotte sera reversé aux associations mobilisées pour la guerre en Ukraine. Adresse : 18 Rue de la Poste, 85330 Noirmoutier-en-l’Ile. Téléphone : 02 51 39 72 67.

Aux Sables d'Olonne :

La Ville des Sables d'Olonne et le Centre Communal d'Action Sociale appellent aux dons. Seuls ces produits sont acceptés dans le cadre de cette 1ère phase de collecte : • Couvertures, sacs de couchage • Vêtements neufs ou non abîmés • Produits d'hygiène (dentifrice, gel douche, shampooing...) • Produits pour bébé : hygiène et couches • Épicerie : pâtes, riz, farine, conserves...

Les Sablais sont invités à déposer leurs dons à la salle de jeux d'Olonnespace (Allée des Cèdres) :

Jeudi 3 mars de 14h à 18h / Vendredi 4 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h / Samedi 5 mars de 9h à 12h/ lundi 7 mars de 9h à 12h