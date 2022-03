Solidarité avec les Ukrainiens : les initiatives en Alsace

La mobilisation s'organise en Alsace pour venir en aide aux Ukrainiens, que ce soit via des dons financiers ou matériels, ou simplement des messages de solidarité.

Comment venir en aide aux Ukrainiens ? Plus d'une semaine après le début de l'invasion russe, des initiatives ont fleuri un peu partout en Alsace. On fait le point.

Les associations mobilisées

L'association strasbourgeoise PromoUkraïna a déjà organisé le départ d'un camion chargé de matériel, de sacs de couchage, de médicaments, de produits de première nécessité, parti dimanche soir pour Kiev, et une autre livraison est prévue dimanche prochain.

Autre association mobilisée : Les Enfants de Tchernobyl, qui organise habituellement des séjours en France pour les jeunes de la zone contaminée et qui lance un appel aux dons.

Citons également le barreau de Strasbourg : l'Ordre des avocats récolte depuis lundi des médicaments pour les victimes de la guerre.

Les initiatives des communes

La ville de Strasbourg va apporter un soutien financier à l'Ukraine, qui sera voté au prochain conseil municipal. Une réunion sera organisée mercredi avec différentes associations, pour coordonner les actions afin d'accueillir les réfugiés ukrainiens - une action menée en lien avec la préfecture.

A Illkirch-Graffenstaden, une collecte est organisée aujourd'hui en mairie. Vous pouvez venir déposer des vêtements, des produits d'hygiène et des denrées non périssables à l'Hôtel de ville, et laisser des messages de soutien.

Enfin, Colmar a choisi un symbole fort : la statue de la Liberté est depuis lundi parue de jaune et de bleu, en référence au drapeau ukrainien.