Protection civile, Croix-Rouge : pour être au plus près des besoins immédiats en Ukraine

Des communes, des associations, des pompiers : les collectes de dons se multiplient en France, comme en Indre-et-Loire, pour aider les victimes du conflit en Ukraine. Mais parmi tous ces élans de solidarité, comment faire le bon choix, si l'on a envie de donner ? Certaines associations ont besoin d'argent. D'autres, de dons de matériels ou de produits médicaux. La Protection civile et la Croix-Rouge, deux institutions en France engagées dans le domaine de l'humanitaire actuellement pour l'Ukraine, ont chacune leur organisation et leurs besoins.

En Indre-et-Loire, la Protection civile est en lien avec l'association des maires et une dizaine de communes ont répondu à l'appel pour récolter des dons, notamment Notre-Dame-d'Oé et La Ville-aux-dames, explique Charlie Cormier, le président de la Protection civile dans le 37 : "On encourage fortement les particuliers à aller directement en mairie. Et nous ensuite, on récupère les dons".

Des dons qui sont ensuite enregistrés et surtout triés : la Protection civile est en contact permanent avec les associations ukrainiennes et polonaises pour cibler les besoins : "Actuellement, ils ont besoin de serviettes hygiéniques, des savons, des rasoirs. Des masques chirurgicaux, des kits de suture, des garrots ou des couverture de survie. On ne récupère pas de denrées alimentaires, ni de vêtements, parce que dans l'immédiat, nous n'en n'avons pas besoin".

Ce qui est essentiel, ce sont les dons financiers, Jean-François Mézières, Croix-Rouge Centre-Val-de-Loire.

La Protection civile n'est pas habilitée à se rendre sur des zones de guerre, donc des camions de l'antenne tourangelle et de celle de toute la France se donnent rendez-vous en cette fin de semaine à Strasbourg, direction ensuite un dépôt prêté par la ville polonaise de Lublin, située à deux heures de route de la frontière ukrainienne.

Du côté de la Croix-Rouge, les besoins et l'organisation de cette association d'aide humanitaire internationale sont différentes. Ses antennes basées dans les pays voisins de l'Ukraine ont besoin en ce moment d'argent explique Jean-François Mézières, président délégué en Centre-Val-de-Loire. "Ce qui est essentiel, ce sont les dons financiers. Elles en ont besoin pour acheter sur place du matériel qu'on trouve en Hongrie, en Roumanie, en Pologne pour par exemple des achats pour soigner les blessés, contribuer à des hôpitaux de campagne et accueillir les réfugiés." Une page a été créée spécialement par la Croix-Rouge pour la crise en Ukraine.

Les deux associations peuvent compter sur le soutien des collectivités et notamment du département de l'Indre-et-Loire. Lors de sa prochaine réunion, le 25 mars, le Conseil va attribuer 50 000 euros d'aide à La Croix-Rouge et 50 000 euros à l'antenne départementale de la Protection civile dans le cadre de son action avec l'Amil, l'Association des maires d'Indre-et-Loire. L'Amil a adressé aux maires la liste des besoins établie par la Protection civile. Le département versera aussi 50 000 euros Fond d'Action extérieure des collectivités territoriales, géré par le centre de crise et de soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Chaque collectivités, quelle que soit sa taille, peut apporter une contributions à ce fond.