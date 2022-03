Solidarité pour l'Ukraine : les associations du Limousin ont besoin d'argent pour acheminer les dons

L'élan de générosité est très important dans le Limousin depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. De nombreux habitants ont apporté des vêtements chauds. Les Infirmiers du cœur ont par exemple reçu cinquante mètres cube de vêtements et produits d'hygiène en un seul jour, lors de leur collecte mercredi 2 mars au Leclerc de Guéret. Il y a tellement de vêtements que ce n'est désormais plus la priorité : les pompiers de l'urgence internationale se concentrent sur les produits pour bébé.

"Pas d'alimentaire pour l'instant, sauf du lait en poudre, et tout ce qui est produits médicamenteux mais avec une vigilance sur les dates de péremption. La solidarité a été formidable, mais maintenant les donateurs doivent respecter les consignes qu'on leur propose", souligne Alain Deffontis, représentant de l'association en Creuse, invité de l'émission spéciale sur France Bleu avec Josiane Peyron ce jeudi 3 mars.

Quinze camions des pompiers de l'urgence internationale partent vendredi 4 mars pour l'Ukraine. © Radio France - Valérie Menut

Des dons pour financer... l'acheminement des dons

Les pompiers de l'urgence internationale ont aussi besoin de dons pour financer l'acheminement des produits collectés à la frontière ukrainienne. "Chaque camion coûte entre 4.000 et 5.000 euros pour arriver à destination", précise Alain Deffontis. Si vous souhaitez faire un don, c'est possible sur le site de l'association via Paypal ou par chèque, au siège des PUI à Limoges (1 avenue de l'abattoir).

Les quinze premiers camions des Pompiers de l'urgence internationale partent ce vendredi depuis Limoges et Clermont-Ferrand notamment. "Ils contiennent un hôpital de campagne donné par un SDIS, de l'aide de première nécessité, des vêtements chauds, produits d'hygiène et médicaments. D'autres camions partiront la semaine prochaine avec des tentes et des éclairage", détaille Alain Deffontis.

A Guéret l'hôpital a offert quatre cartons pleins de pansements et va faire un don de mille euros de matériel médical, selon les Infirmiers du cœur. Envoyer du matériel sur place étant coûteux et difficile d'un point de vue logistique, le Secours populaire préfère récolter des dons pour acheter le matériel nécessaire directement sur place. "On a des associations partenaires en Moldavie, Pologne et Slovaquie. Ils achètent produits d'hygiène et alimentaires pour aider les populations", détaille Lucile Périot du Secours populaire de la Creuse.