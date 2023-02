Solidarité Turquie : la collecte des musulmans du Loiret dépasse toutes les espérances

Le résultat est à la hauteur de l'émotion suscitée par le séisme du 6 février qui a touché la Turquie et la Syrie. Le bilan toujours provisoire du tremblement de terre dans les deux pays, approche désormais les 40 000 morts. Dans le Loiret la communauté musulmane a immédiatement réagi.

Plus de 52.000 euros récoltés en trois jours

Dès le vendredi suivant, le CDCM (conseil départemental du culte musulman) a lancé dans les mosquées du département, un appel aux dons financiers. La collecte menée durant trois jours, a permis de récolter 52.826 euros. Et tous les dons n'ont pas encore été comptabilisés. La somme finale devrait avoisiner les 100.000 euros. Du jamais vu pour une telle opération de générosité lancée dans l'urgence**.**

"Nous sommes agréablement surpris, sachant qu'en fait cela ne s'arrête pas" explique Mustapha Ettaouzani, le président du CDCM impressionné mais pas étonné de la générosité des fidèles. "Nous avons fait le choix d'une collecte financière et pas matérielle parce que nous pensons qu'il y a des ONG qui sont très bien établies comme Ditib ou le Secours islamique, qui peuvent réagir instantanément sur le terrain et ils ont besoin de fonds financiers" ajoute-t-il, sachant que nous ici nous n'avons pas la logistique nécessaire pour acheminer sur place, des vêtements ou autres produits.

Une générosité impressionnante

Cette générosité fait chaud au coeur. Orhan Kurt préside l'AFTC, l'association franco-turque de Châteauneuf-sur-Loire qui regroupe 105 familles d'origine turque. "C'est très impressionnant et touchant, c'est là que nous voyons la solidarité de tous nos frères musulmans". A la mosquée castelneuvienne, ce sont 4.000 euros qui ont d'ores et déjà été récoltés et la somme va encore grossir, "les gens qui me connaissent dans la rue, m'arrêtent pour m'assurer de leur soutien, quelque soit leur origine ou leur religion" reconnait, ému, Orhan Kurt.

Lui dont la famille et les proches n'ont été directement frappés par le séisme, rappelle l'ampleur du désastre. Un cinquième du pays a été touché, "un Turc sur six est concerné par ce tremblement de terre". Moi personnellement dit-il mes nuits étaient difficiles, "cela commence un peu à s'apaiser avec tout ce soutien et ce n'est pas fini, nous avons fait une collecte en urgence mais cela continue. Ils ont besoin de notre aide car là-bas, il faut reloger 15 millions de personnes, il faut qu'ils reprennent goût à la vie et ça c'est un travail sur le long terme".

Le conseil départemental du culte musulman du Loiret envisage de poursuivre, ce vendredi, lors de la grande prière dans les différentes mosquées, son appel aux dons financiers pour les sinistrés de Turquie et de Syrie.