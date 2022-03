Sonia Marquez, une icaunaise vient en aide aux ukrainiens réfugiés en Pologne

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les européens s'organisent pour apporter leur aide aux réfugiés ukrainiens. Plusieurs français ont décidé de rejoindre la Pologne, premier pays d'accueil de réfugiés ukrainiens.

C'est le cas de Sonia Marquez, ambulancière à Toucy. Elle est à Cracovie, en Pologne depuis jeudi 3 mars. Elle a emmené avec elle du matériel médical, des couvertures, des vêtements ou encore des produits pour bébés et de la nourriture pour animaux.

Un réseau de solidarité en construction

Sur place, l'aide s'organise Copier

Sur place, l'aide humanitaire s'organise tant bien que mal. "_Tout ce qui est pour les civils, ça part dans des camions pour, et tout le matériel médical est placé dans les ambulances, direction le fron_t" décrit Sonia Marquez.

Mais après l'acheminement de provisions et de matériel, très vite Sonia s'est demandé ce qu'elle pouvait faire de plus. C'est là qu'elle a rencontré un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui lui a demandé son aide.

Un jeune polonais demande de l'aide à Sonia Copier

"Il était en pleurs et me disait que ses tantes et sa cousine atteinte de handicap étaient coincées de l'autre côté de la frontière ukrainienne et qu'elles avaient besoin d'aide" confie Sonia.

"J'ai pris la décision de les aider et de les emmener avec moi en France. Il y a de bons médecins en Puisaye, je peux et je veux les aider" conclut-elle.

Si tout se passe bien, Sonia Marquez devrait pouvoir rentrer en France ce lundi 7 mars.