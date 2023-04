Soudan : la France a évacué 538 personnes, dont 209 Français, annonce Emmanuel Macron

Des ressortissants Français et étrangers évacués du Soudan débarquent à Djibouti, escortés par l'armée française

La France a évacué 538 personnes, dont 209 Français, du Soudan a annoncé mardi Emmanuel Macron. Le président de la République a pris la parole avant de tenir un Conseil de défense et de sécurité nationale à l'Élysée au sujet du Soudan, au bord du chaos après dix jours de combats meurtriers entre l'armée et des paramilitaires.

Le chef de l'État a également donné des "nouvelles rassurantes" du soldat français blessé au cours de cette opération d'évacuation, dont "la vie n'est plus en danger". Emmanuel Macron a salué "un travail exceptionnel dans des conditions extrêmement difficiles" de "nos armées, agents consulaires et diplomatiques" et "des forces de sécurité intérieures mobilisées", pour mener à bien ces évacuations qui concernaient aussi "des ressortissants de pays partenaires, notamment africains, qui avaient sollicité notre assistance".

Un cessez-le-feu de 72 heures

La France, à l'instar d'autres pays, a monté depuis dimanche cette opération d'évacuation, organisant des rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti. Emmanuel Macron a remercié pour "leur bonne coopération et les échanges constructifs", les deux principaux protagonistes de ce conflit, le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui ont permis ces rapatriements.

Le président de la République a aussi remercié "chaleureusement" le président de Djibouti Ismaël Omar Guelleh et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour leur aide dans ces évacuations. Un cessez-le-feu de 72 heures censé entrer en vigueur mardi a été conclu au Soudan entre les belligérants sous l'égide des États-Unis, après 10 jours de combats qui ont fait des centaines de morts et poussé des dizaines de milliers d'habitants au départ. La France a fermé son ambassade à Khartoum "jusqu'à nouvel ordre", a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères.