Soupçons d'espionnage de personnalités : Emmanuel Macron demande aux États-Unis de s'expliquer

Ils demandent des explications. La France, l'Allemagne et d'autres pays européens ont demandé, à la sortie d'un Conseil des ministres lundi entre Paris et Berlin, plus d'informations sur les soupçons d'espionnage de personnalités par les États-Unis en 2014 via des câbles sous-marins danois. Des écoutes jusqu'au plus haut niveau, déjà révélées il y a huit ans par le lanceur d'alerte Edward Snowden, avec en plus cette fois la complicité présumée du Danemark révélée par les médias danois. "Ce n'est pas acceptable entre alliés, il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon", a dénoncé Emmanuel Macron.

Angela Merkel dans la liste des personnalités sur écoute

Les États-Unis se sont servis, au moins jusqu'en 2014, du réseau de câbles sous-marins danois pour écouter les personnalités d'au moins quatre pays, l'Allemagne, la Suède, la Norvège et la France, a révélé dimanche la télévision publique danoise Danmarks Radio (DR) avec plusieurs autres médias européens. Parmi elles, la chancelière allemande Angela Merkel.

La NSA a pu, toujours d'après la DR qui s'appuie sur un rapport confidentiel du renseignement militaire danois, avoir accès aux SMS, aux appels téléphoniques et aux recherches Internet et services de messagerie. La ministre de la Défense Trine Bramsen a jugé "inacceptable", dans un communiqué, "l'espionnage systématique de ses proches alliés", sans s'épancher sur les faits. Une commission d'enquête a été mise en place.

"Nous avons demandé à ce que nos partenaires danois et américains apportent toutes les informations sur ces révélations et ces faits passés, a affirme le président, nous sommes en attente de ces réponses pour apporter toute la clarté sur ces faits passés et surtout sur les pratiques présentes".