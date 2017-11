Sous-marin argentin : un bruit anormal a été enregistré trois heures après sa dernière communication

Un bruit anormal a été enregistré trois heures après la dernière communication du sous-marin argentin San Juan, à proximité de sa dernière position connue, a annoncé mercredi le porte-parole de la Marine argentine.

"Nous avons été informés d'un indice officiel, du mercredi 15 novembre à 11h00 (locales, 14h GMT) dans la zone d'opération du sous-marin : une anomalie hydro-acoustique. C'est un bruit qu'il faut analyser", a déclaré lors d'un point-presse mercredi le capitaine Enrique Balbi. La disparition du submersible argentin San Juan touche 44 marins et leurs familles, désormais suivi heure par heure par les médias argentins.

Une explosion ?

Il a précisé que le "bruit" a été enregistré à 400 km des côtes de Patagonie, à 60 km au nord de la dernière position communiquée par le sous-marin, qui avait mis le cap sur la base navale de Mar del Plata, port d'attache du sous-marin. "Cela a dû être un bruit très fort (...) Il peut s'agir d'une explosion", a confié à l'AFP un ancien commandant de sous-marin, qui souhaite rester anonyme. Interrogé sur cette éventualité, le porte-parole de la marine a répondu que le bruit était en cours d'analyse.

Trois navires se dirigeaient vers la position indiquée pour tenter de localiser le sous-marin et devaient arriver sur zone mercredi en fin de soirée, vers 23h00 locales (jeudi 02h GMT). Plus de 4.000 personnes participent aux opérations de recherche, dans une zone étendue désormais sur 1.000 km de long, du nord au sud, et 500 km d'est en ouest, presque la superficie de la France. Quatorze navires et dix avions sont mobilisés pour les recherches, auxquelles participent activement les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Brésil, le Chili.

Le pire accident de sous-marin survenu dans le monde ces 30 dernières années avait eu lieu le 12 août 2000, quand le sous-marin russe Koursk avait sombré en mer de Barents, causant la mort des 118 membres d'équipage.