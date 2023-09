Soutien au Maroc : la logistique au coeur de la réussite des projets humanitaires manchois

Dès lundi, les dons pourront être déposés et stockés salle des fêtes à Cherbourg, et au Conseil départemental à Saint-Lô.

Comme après la plupart des grandes catastrophes naturelles, la solidarité et la générosité sont au rendez-vous, notamment dans la Manche. Mais il ne suffit pas de collecter des dons. Encore faut-il être en mesure de les faire parvenir aux populations dans le besoin. C'est la phase logistique des opérations, et dans le département, elle semble maîtrisée.

Depuis quelques jours l'association des Amis du Maroc en Cotentin travaille à la mise en place de collectes. Elles ont débuté avec un stockage notamment pour l'instant à la mosquée de Cherbourg. Mais dès lundi, les dons pourront être faits à la salle des fêtes de Cherbourg. Elle est mise à disposition par la mairie ce lundi, de 13 heures à 19 heures, et mardi, de 10 heures à 19 heures. De la même manière, le Conseil départemental a décidé d'ouvrir un point de collecte dans ses locaux saint-lois lundi, mardi et mercredi, de 8H30 à 18 heures, là aussi pour accompagner l'initiative de l'Association des amis du Maroc en Cotentin. Mais dores et déjà, la phase suivante s'organise.

Associations relais sur place et transporteurs bénévoles

A Cherbourg-en-Cotentin, Yassin Aït-Kassin, collaborateur du sénateur Jean-Michel Houllegatte, a fait joué ses relations sur le terrain marocain, tout comme Sanaa Ghazlane, commerçante dans le centre-ville. Bilan : ce sont une fondation et deux associations du secteur de Marrakech qui vont être sur place, les relais de la générosité manchoise et vont prendre en charge la réception, le stockage, et la distribution des dons aux villageois de l'Atlas touchés par le séisme.

Quant au transport des dons, il va être assuré par des entrepreneurs connus de la communauté marocaine dans la Manche, car spécialisés dans les transports de marchandises entre le Maroc et la Normandie. La plupart sont des autoentrepreneurs qui chargeront leurs fourgons et prendront la route de Marrakech. "Ils sont Marocains et proposent leur service bénévolement", souligne Yassin Aït-Kassin.

Afin de superviser la distribution des dons, les organisateurs des collectes manchoises prévoient d'être présents sur place à partir de la fin de la semaine prochaine. En attendant, ils rappellent qu'à l'approche de l'hiver, les besoins en vêtements chauds, en couvertures, en duvets et en tentes sont importants.

Les dons peuvent être déposés salle des fêtes à Cherbourg (lundi de 13H à 19 Heures, mardi de 10 heures à 19 heures), et au Conseil départemental de la Manche à Saint-Lô (lundi, mardi et mercredi, de 10 heures à 18 heures).