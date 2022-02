Spahi tué au Mali : "Je ne veux jamais dire que mon fils est mort pour rien"

Le président de la République avait annoncé la fin prochaine de l'opération Barkhane au Sahel. Ce jeudi, Emmanuel Macron devrait acter le retrait des troupes françaises du Mali, neuf ans après le début de l'intervention armée.

Trois Spahis de Valence sont morts au Mali, et un quatrième y a été blessé. Laetitia Dubé, la mère de l'une des victimes, Ronan Pointeau, brigadier du 1er régiment de spahis de Valence, tué lors d'une opération militaire en novembre 2019, accepte de témoigner sur France Bleu Drôme Ardèche.

Je ne veux jamais dire que mon fils est mort pour rien. Je savais que cette opération devait s'arrêter, comme toute opération militaire

Pour cette mère, la fin de l'opération Barkane est avant tout un "choc" personnel, parce que "tout est comme si c'était hier". Son fils est mort il y a plus de deux ans désormais. Mais elle ne nie pas l'évidence : "je savais que cette opération devait s'arrêter, comme toute opération militaire". Comme elle le dit d'un ton posé, elle ne fait pas de politique, "on a pris mon fils, point. Mais il est mort pour la France, il savait pourquoi il allait là-bas. Il est mort en faisant ce qu'il voulait faire". Non, son fils n'est pas tombé pour rien, peu importe l'issue de l'opération Barkhane au Sahel.

"J'ai entendu dire que c'était la population malienne qui voulait que les militaires partent. Lui m'en avait parlé, je sais qu'il avait de très bon rapport avec la population. Je pense que c'est ça qui me fait du mal" poursuit Laetitia Dubé.