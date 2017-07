A Strasbourg, l'Europe et le monde rendent hommage à Helmut Kohl

Le Parlement européen à Strasbourg rend ce samedi un hommage solennel et international à l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, mort le 16 juin. Parmi les personnalités qui vont prendre la parole : Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore l'ancien président américain Bill Clinton.

Un hommage exceptionnel est rendu ce samedi à Strasbourg à l'ancien chancelier Helmut Kohl, décédé le 16 juin à l'âge de 87 ans. A la tête du gouvernement allemand pendant 16 ans, un record depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, il a permis à son pays de passer le cap de la réunification après 1989. Il a aussi participé en 1992 à la signature du Traité de Maastricht, créant l'Union économique et monétaire. C'est à ce grand Européen que des personnalités du monde entier vont rendre hommage au sein de la capitale parlementaire de l'Union.

Plus de 40 délégations étrangères, de Bill Clinton à Dmitri Medvedev en passant par Angela Merkel

Plus de 40 délégations étrangères sont présentes. Tous les dirigeants de l'Union européenne font le déplacement, hormis le Royaume-Uni, mais aussi l'ancien président Bill Clinton pour les Etats-Unis, le Premier ministre Dmitri Medvedev pour la Russie ou encore le Premier ministre d'Israël Benjamin Netanyahu. Parmi les personnalités qui prendront la parole : le président du Parlement européen Antonio Tajani, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.

La cérémonie doit débuter à 11h par l'entrée dans l'hémicycle du cercueil d'Helmut Kohl, recouvert de la bannière européenne. L'orchestre universitaire de Strasbourg participera à cet hommage. Les musiciens joueront des œuvres de Händel, Beethoven et Schubert, l’hymne national allemand et l’hymne européen, accompagnés du Chœur philharmonique de Strasbourg. La cérémonie prendra fin à 13h. Le cercueil sera transporté depuis le Parlement européen en Allemagne, où l’ancien chancelier sera enterré après un requiem à la cathédrale de Spire.

Sécurité maximale à Strasbourg et accompagnement renforcé sur France Bleu Alsace

Compte tenu de l'événement et des participants, un dispositif de sécurité exceptionnel a été mis en place : 2.000 policiers et gendarmes mobilisés en renfort, ainsi que 300 sapeurs-pompiers, des services d'experts en déminage, des avions et hélicoptères de l'armée et de la gendarmerie, un détachement de lutte anti-drone... La vie des Strasbourgeois va être compliquée tout ce samedi. France Bleu Alsace propose un accompagnement renforcé toute la journée à l'antenne.

Pour assister à l'arrivée des personnalités et à la cérémonie en vidéo, suivez ce lien vers le site du Parlement et choisissez votre langue (traduction simultanée).