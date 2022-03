Strasbourg s'attend à un afflux massif de réfugiés ukrainiens

Depuis mercredi dernier, le 2 mars, 250 réfugiés ukrainiens sont arrivés dans le Bas-Rhin, via leurs réseaux familiaux. Le département est en effet, en France, l'un de ceux qui comptent la plus importante diaspora ukrainienne, 600 personnes. Et la préfecture du Bas-Rhin prévoit dans les prochains jours une intensification du mouvement. Une cellule spéciale a été mise sur pied pour pouvoir proposer un toit à tous ces réfugiés. 300 places ont dores et déjà été identifiées en hébergement collectif. Par ailleurs, plusieurs dizaines de particuliers se sont signalés, via leurs mairies, pour héberger des réfugiés, cela représente pour l'instant une centaine de lits.

guichet unique

Pour accueillir les réfugiés ukrainiens, une forme de guichet unique va être mis sur pied par la préfecture dans les prochains jours à Strasbourg, un dispositif de "sas" qui permettra de réaliser toutes les démarches au même endroit. Ce guichet permettra à ces réfugiés, explique la préfecture, d'être "sécurisés et rassurés sur leur situation administrative". L'Union européenne accorde en effet une "protection temporaire" aux réfugiés ukrainiens, elle est valable 6 mois, renouvelables jusqu'à 3 ans, ils bénéficient des mêmes droits que les demandeurs d'asile, versement d'une allocation, prise en charge médicale et hébergement. En outre, cette protection temporaire permet de travailler, contrairement aux demandeurs d'asile. Selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, l'Europe peut s'attendre à recevoir plus de 5 millions d'exilés qui fuient l'Ukraine.