"On va remuer ciel et terre pour qu'elle revienne" : entretien avec la sœur de Cécile Kohler détenue en Iran

Un comité de soutien à Cécile Kohler vient de voir le jour à Strasbourg. Cécile Kohler, c'est une enseignante et syndicaliste originaire du Haut-Rhin (Alsace), détenue en Iran depuis maintenant près de sept mois. Elle a été arrêtée en mai dernier alors qu'elle s'était rendue sur place avec son compagnon pour y faire du tourisme.

Le gouvernement iranien l'accuse depuis d'espionnage. Les autorités iraniennes affirment d'ailleurs qu'une décision sur son sort sera bientôt prise. La dernière preuve de vie de l'enseignante remonte à début octobre. Téhéran avait alors fait diffuser une vidéo où Cécile Kohler lisait de soit disant aveux qualifiés de "mascarade" par les autorités françaises. De quoi augmenter encore l'inquiétude de ses proches. Car la famille ne sait même pas où elle est détenue.

Noémie Kohler, la sœur de Cécile, s'est donc confiée à France Bleu Alsace.

- Noémie Kohler : "On pensait pouvoir apprendre à vivre avec, mais plus le temps passe et plus c'est difficile, plus elle nous manque et plus on s'inquiète pour elle"

- FB Alsace : Etes-vous inquiète pour ses conditions de détention ?

- "Oui, parce qu'on a aucune information. On soupçonne l'isolement cellulaire qui est une forme de torture. Et on s'accroche au témoignage de personnes qui ont vécu la même chose et cela n'augure rien de bon, on est très inquiets"

- Pouvez-vous nous décrire qui est Cécile au quotidien ?

- C'est quelqu'un d'humaniste, d'altruiste, de solaire, de joyeux, elle a la joie de vivre, elle est courageuse, elle aime les gens, elle est gentille. C'est quelqu'un de bien, de solaire. C'est pour cela, ça n'a vraiment aucun sens la vidéo que l'on a vu, cela n'a aucune sens

- Cette vidéo où elle fait des aveux très clairement forcés. Cela a été un choc ?

- Cela a été un choc terrible. C'était très dur.

- C'est ça qui vous a décidé à monter un comité de soutien ?

- Oui parce que la voir comme cela, cela a concrétisé nos craintes. Et en fait on la retrouve dans un état de fatigue et d'éprouvement. C'est concret parce que l'on a les images. Donc on a eu besoin de lui envoyer des messages de soutien. On va remuer ciel et terre pour qu'elle revienne.

- Une dernière chose, vous espérez que la diplomatie travaille, et retrouver très vite votre sœur ?

- Oui. Je sais que la diplomatie française est pleinement mobilisée. On espère fort pouvoir la retrouver au plus vite

Le comité de soutien espère maintenant que l'écho de la mobilisation en France arrivera jusqu'au fond de la cellule de Cécile Kohler, en Iran pour lui redonner un peu d'espoir.

Le comité de soutien a aussi reçu l'aide de plusieurs avocats qui dénoncent tous une détention inhumaine et barbare et qualifient Cécile Kohler "d'otage d'Etat".