"Stupid son of a bitch" : le président Joe Biden insulte un journaliste en pensant son micro coupé

L'expression se passe de traduction. Alors qu'une conférence de presse touchait à sa fin ce lundi à la Maison Blanche, le président américain Joe Biden a traité un journaliste de "stupid son of a bitch". Joe Biden était interrogé par un reporter de Fox News, sur la possibilité que l'inflation constitue un handicap politique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Stupid son of a bitch"

Le président américain a alors répondu dans sa barbe, avant de commencer à déclarer ironiquement "c'est un grand atout. Plus d'inflation". Puis, pensant sans doute son micro coupé, il a ajouté "what a stupid son of a bitch". Cet échange tranche avec la cordialité habituelle de Biden, qui a promis de réconcilier l'Amérique, et qui essaie d'éviter les dérapes de son prédécesseur Donald Trump.

L'inflation atteint un niveau inédit en 40 ans aux Etats-Unis, à moins de dix mois des élections de mi-mandat, un scrutin qui s'annonce très compliqué pour les démocrates.