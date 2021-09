Sur fond de crise, Cherbourg ne veut pas rompre ses relations avec L'Australie

"Il y a eu mensonge, duplicité, rupture majeur de confiance. Ca ne va pas entre nous. Il y a crise". Ces mots sont ceux du ministre de la défense Jean-Yves Le Drian prononcés samedi 18 septembre sur le plateau du 20 heures de France 2. Il fait évidemment allusion à la crise entre la France d'un côté, et les Etats-Unis et l'Australie, après que cette dernière a annoncé en milieu de semaine, sa décision d'abandonner le contrat portant sur la livraison par la France, à travers Naval Group, de 12 sous-marins pour la marine australienne.

Le fait que nous rappelions notre ambassadeur est un acte politique lourd qui signifie la force de la crise.

En signe de protestation à l'encontre de ceux que Jean-Yves Le Drian, qualifie dans le même entretien "d'anciens partenaires", la France a rappelé à Paris les ambassadeurs français en poste à Washington et à Canberra. "Le fait que pour la première fois dans l'histoire des relations entre les Etats-Unis et la France, nous rappelions notre ambassadeur est un acte politique lourd qui signifie la force de la crise existant entre nos deux pays mais aussi avec l'Australie".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'Australie se défend de toute trahison

En réponse, alors que Paris crie à la trahison, l'Australie tente de se justifier. Le ministre de la défense, Peter Dutton dit comprendre la contrariété des français mais assure que son pays a été "franc, ouvert et honnête". Selon lui, l'Australie avait des inquiétudes sur le contrat et les aurait exprimées à la France sans que cette dernière en tienne suffisamment compte. Le premier ministre Scott Morisson ajoute que Paris savait que l'Australie avait de profondes réserves.

L'ambassadrice d'Australie à Cherbourg dans quelques jours

Dans ce contexte de défiance vis à vis de l'Australie, la ville de Cherbourg-en-Cotentin veut éviter que les efforts réalisés durant 5 ans pour développer un vrai partenariat avec la région d'Adélaïde d'où sont originaires les familles australiennes venues travailler dans le Cotentin, ne tombent à l'eau. Le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoît Arrivé, s'est rendu à Paris cette semaine pour rencontrer l'ambassadrice australienne, et cette dernière devrait venir à son tour à Cherbourg dans la semaine du 27 septembre. L'objectif, il est de maintenir les échanges notamment culturels engagés au fil des années et les bonnes relations tissées avec la ville d'Adelaïde. Benoît Arrivé insiste notamment sur le fait que "les familles australiennes présentes à Cherbourg sont tristes et peinées de ce qui arrive et qui leur échappe totalement. Il est important que les amitiés nées ces 5 dernières années soient conservées".