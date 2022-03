Sur internet, les volontaires français s'organisent, notamment depuis l'Hérault

L'Ambassade d'Ukraine en France appelle les volontaires au combat à se manifester. Ils sont nombreux, notamment sur un groupe Facebook de "Volontaires Français en Ukraine" créé le 24 février dernier et qui compte plus de 8000 membres. Parmi eux, des héraultais se préparent au départ.

Entrainement de civils et réservistes ukrainiens à Kiev.

L'ambassade d'Ukraine en France appelle les volontaires au combat à se manifester. Ils sont nombreux à vouloir se porter volontaire, notamment sur le groupe "Volontaires Français en Ukraine". 8000 membres : très majoritairement des hommes, anciens légionnaires, militaires à la retraite, chasseurs. Parmi eux, des Héraultais qui envisagent sérieusement un départ.

C'est le cas de Bryan, un jeune homme de 20 ans, originaire de Béziers. Pendant deux ans, il s'est engagé dans la Légion Etrangère en tant que Français volontaire. Et puis il en est parti l'année dernière pour des raisons de santé. Quand les premières frappes russes ont touché le sol ukrainien, il n'a pas hésité longtemps : "J'avais des amis ukrainiens à la Légion, c'est pour moi normal d'aller les aider."

"Il faut se déclarer à l'ambassade d'Ukraine"

Pour ce faire, le jeune homme a pris contact avec l'ambassade d'Ukraine. Etape obligée : "Si on y va sans prévenir les autorités, on est considéré comme mercenaire." Alors le jeune homme a suivi les consignes de l'ambassade.

Il leur a envoyé un mail sur une adresse sécurisée avec ses coordonnées, une attestation sur l'honneur, et un extrait de son casier judiciaire. Seul obstacle : son passeport doit être en cours de validité, sauf qu'il n'en a pas. "Je leur ai exposé mon problème et ils m'ont mis en liste d'attente le temps de trouver une solution mais ils m'ont retenu pour mes capacités de combat."

Selon le jeune homme, l'ambassade d'Ukraine est en contact avec le gouvernement français pour lui fournir en urgence un passeport français et ukrainien pour faciliter son entrée et sa sortie du territoire ukrainien.

"Je n'ai pas peur de mourir"

Si tout se passe bien, Bryan devrait partir le 19 mars. Un date proche qui pourtant ne l'inquiète pas. "Non je n'ai pas peur. De toute façon, on mourra un jour, donc autant mourir pour une bonne cause", affirme-t-il.

Bryan a conscience qu'il s'engage pour une guerre : "Je sais que ce n'est pas un jeu vidéo, qu'il y a des risques de pertes et que peut-être je ne reviendrai pas. Mais pour moi, c'est plus important d'y aller."