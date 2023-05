Sur la Côte d'Azur les Anglais se préparent à suivre le couronnement du roi Charles III à la télévision

L'Angleterre en fête aujourd'hui ! Le roi Charles III va être couronné, à midi (heure française), à Londres… 8 mois après la mort de la reine Elizabeth II. Plus de 2 000 invités seront présents, des dizaines de milliers d'Anglais seront aussi dans les rues de la capitale. Et des millions de téléspectateurs vont suivre le sacre depuis leur écran. Parmi eux, Andréa, elle est anglaise et vit à Antibes depuis 25 ans.

Londres dans l'assiette...

Elle va regarder la cérémonie depuis son salon, en petit comité. Pour l'occasion elle a acheté du thé et des gâteaux, mais pas n'importe lesquels ! Notamment une édition limitée de shortbread. Ils sont moulés en forme de drapeaux anglais, dans une boîte à l'effigie du nouveau roi, en costume militaire, casquette sur la tête, et médailles sur la veste. Pour trouver ces merveilles, Andrea a pris le volant jusqu'à Valbonne, là où se trouve la seule vraie boutique anglaise de la Côte d'Azur, le Brittain's Home Stores.

... et pas que !

Mais ce n'est pas tout, pour célébrer l'évènement, le salon sera décoré, avec des drapeaux anglais et des photos de Charles III. Il y aura de la jolie vaisselle, et Andrea et ses amis vont sortir leurs plus belles tenues "bristish", avec boucles d'oreilles, chapeau, écharpe et veste ornée du drapeau !