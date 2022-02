Guerre en Ukraine : "Les gens ont extrêmement peur" lance le président de l'association Armor Ukraine à Plouha

La nouvelle de l'invasion de l'armée russe en Ukraine a choqué partout en Europe ce jeudi matin. Et notamment les membres de l'association bretonne Armor Ukraine basée à Plouha. Ils connaissent bien des danseurs et chanteurs de Lviv, dans l'ouest du pays.

Le conflit en Ukraine et l'invasion de l'armée russe a surpris et choqué l'Europe entière ce jeudi matin au réveil. Avec une émotion un peu plus forte pour les membres de l'association bretonne Armor Ukraine. C'est une association montée au printemps 2021 à Plouha dans les Côtes d'Armor. Il s'agit de l'antenne locale de l'association nationale Les Joyeux Petits Souliers. Elle fait venir tous les ans ou tous les deux ans un groupe de danseurs et un groupe de chanteurs ukrainiens pour organiser des spectacles en Bretagne.

Ces derniers jours, son président Mikaël Gauthier suivait la situation en Ukraine de près : "On est en contact assez régulièrement quand même et puis ces derniers jours encore plus. On arrive à se parler via Messenger ou WhatsApp mais on ne sait pas si les communications resteront possibles ces prochains jours".

Les combats se rapprochent.

Les Ukrainiens, avec qui les membres de l'association ont tissé des liens forts, habitent à Lviv dans l'ouest du pays, près de la frontière polonaise : "C'est une région éloignée du Donbass mais on voit que la Russie a lancé une attaque d'envergure en passant par la Biélorussie, les combats se rapprochent, les sirènes d'alerte ont retenti plusieurs fois".

Sur place, la situation est encore confuse : "Les gens nous disent qu'ils vont bien mais qu'ils ont extrêmement peur. Et puis à Kiev, les gens qui paniquent fuient vers la Pologne donc il faut s'attendre à avoir des réfugiés qui prennent la route de l'Union Européenne en Pologne".

L'association vient d'ordinaire en aide à un hôpital de Lviv via ses activités. Elle n'exclut pas d'intensifier son aide aux civils ukrainiens dans les prochaines semaines.