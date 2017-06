Syrie : la bataille pour reprendre Raqqa à l'État islamique a commencé

Les Forces démocratiques syriennes(FDS) ont annoncé ce mardi avoir lancé l'assaut final sur Raqqa. Cette ville, située en Syrie, est le principal bastion du groupe terroriste État islamique dans le pays.

"Nous déclarons aujourd'hui le début de la grande bataille pour libérer la ville de Raqqa, la capitale (...) du terrorisme". Voici ce qu'a déclaré ce mardi le porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS). Cette coalition, qui rassemble des kurdes et des arabes avec le soutien des États-Unis, a fait savoir que des combattants étaient entrés dans la ville.

Capitale du califat rêvé par Daesh

Depuis 2014, Raqqa, ville située sur l'Euphrate à 90 km au sud de la frontière turque, était passée sous le contrôle des djihadistes de l'État islamique. Le groupe terroriste avait fait de la cité son quartier général et la capitale du califat qu'il souhaitait instaurer dans la région. Selon les chiffres de la coalition, 3.000 à 4.000 combattants djihadistes y seraient retranchés et ont érigé des défenses en prévision d'un assaut.

Depuis sept mois, les combattants des FDS mènent en effet une offensive d'envergure dans la région, qui leur a permis de s'emparer progressivement des zones situées autour de la ville, et de l'encercler. L'assaut final s'opère depuis le nord, l'ouest et l'est, a précisé le porte-parole des FDS, qui a promis "qu'avec les avions de la coalition internationale et les armes de pointe qu'ils nous ont fournies, nous prendrons Raqqa à Daech". Sur place, le directeur d'une ONG (l'Observatoire syrien des droits de l'Homme) confirme que la "coalition a mené des raids aériens toute la nuit en préparation à l'assaut".

-

Des civils en première ligne

La ville de Raqqa est peuplée d'environ 300.000 habitants, y compris quelque 80.000 déplacés ayant fui d'autres régions de la Syrie depuis la guerre. Des civils qui pourraient payer un lourd tribut lors de cette bataille. Les forces antijihadistes accusent notamment l'État islamique de se servir des civils comme "boucliers humains" et de se cacher au milieu de la population.

Près de 200.000 personnes ont quitté la ville de Raqqa, selon un porte-parole de la coalition internationale. © AFP - Huseyin Nasir / Anadolu Agency

Parallèlement à cette bataille en Syrie, l'État islamique est malmené à Mossoul, en Irak. Appuyées par la coalition internationale conduite par les Etats-Unis, les forces irakiennes mènent depuis octobre une vaste offensive pour chasser le groupe terroriste de la ville, dont il s'était emparé en juin 2014. Après avoir pris le contrôle de sa partie orientale en janvier, elles tentent de déloger les jihadistes de l'ouest.