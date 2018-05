Syrie : la tension monte entre Israël et l'Iran, des tirs de roquettes et de missiles dans le Golan

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Pour la première fois, l'Iran et Israël ont échangé des tirs de roquettes et de missiles en Syrie, sur le plateau du Golan, ce jeudi à l'aube. L'Iran a lancé des roquettes contre des positions israéliennes, et Israël a répliqué avec des tirs de missiles sur des cibles iraniennes.