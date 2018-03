Tout commence un beau jour de septembre 2012. Raphaël Pitti est dans sa voiture, en route vers la polychlinique de Nancy où il travaille. Il branche son autoradio sur France Culture et tombe sur une interview d'un médecin syrien qui raconte l'horreur du conflit qui fait rage depuis plus d'un an déjà. Les mots du médecin bouleversent le Messin. "Ça m'a interpellé de manière assez importante. Sur le plan éthique, un médecin fait fi de toute différence entre les hommes. Et donc dans mon éthique-même de médecin cela m'a interpellé que l'on puisse tuer des soignants parce qu'ils prenaient en charge des victimes."

La guerre toujours très proche

Trois jours plus tard, Raphaël Pitti est en Syrie, et découvre avec stupeur ce qui se passe là-bas. "La guerre est partout, depuis 7 ans tout un pays est détruit. _C'est une véritable catastrophe humanitaire d'une importance majeure_, c'est certainement la plus importante depuis la seconde guerre mondiale. Il y a une violence, une destruction de tout le tissu social, économique, sanitaire."

Une date retient particulièrement l'attention : le 21 août 2013, Raphaël Pitti est à Metz, il reçoit un coup de fil alarmant d'un collègue médecin syrien. Le régime de Damas vient de frapper la vallée de la Ghouta à l'aide d'armes chimiques. "Il est épouvanté, il ne connaît pas le protocole de prise en charge. C'est un cauchemar à distance, les gens vomissent autour de lui, ils convulsent, il y a beaucoup d'enfants et il a peur pour lui-même."

Pas d'issue au conflit

7 ans après le début du conflit, la situation s'enlise en Syrie. Et le médecin n'y voit pas d'issue dans l'état actuel des choses : "si on laisse les belligérants faire, on ne peut pas s'en sortir. Pour ma part, _je prône une mise sous tutelle de la Syrie_, c'est-à-dire que l'ONU prenne la gouvernance de la Syrie et qu'une force internationale intervienne à l'intérieur du pays pour le démilitariser et permettre que revienne la paix."

"Va où l'humanité te porte", de Raphaël Pitti, sortie le jeudi 15 mars aux Éditions Tallandier