Syrie : Paris demande une "attribution" rapide des "responsabilités", Washington menace d'une nouvelle action militaire

Après un conseil de défense à l'Élysée, François Hollande a demandé vendredi une "attribution" rapide "des responsabilités", "afin de pouvoir sanctionner". Les États-Unis menacent d'une nouvelle action après leurs frappes de jeudi soir.

François Hollande a demandé vendredi que "le mécanisme d'attribution des responsabilités", dans l'attaque présumée au gaz chimique en Syrie, se déroule "le plus rapidement possible afin de pouvoir sanctionner", selon un communiqué de l'Elysée.

Le Conseil de défense s’est réuni pour évoquer la situation en #Syrie & faire le point sur l’attaque terroriste survenue à #Stockholm #Suede pic.twitter.com/K23iKFXhE8 — Élysée (@Elysee) April 7, 2017

"Les enquêtes de vérification doivent donc être renforcées. Le mécanisme d'attribution des responsabilités doit travailler le plus rapidement possible afin que ceux qui sont à l'origine de ces attaques soient sanctionnés", a déclaré le président de la République selon ce communiqué diffusé à l'issue d'un conseil de défense qui a réuni notamment les ministres de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et de l'Intérieur, Matthias Fekl.

[#Syrie] Le président @fhollande a réuni un Conseil de défense pour aborder la situation actuelle de la Syrie pic.twitter.com/8l0ODbRzDQ — Élysée (@Elysee) April 7, 2017

"Tous les États, mais plus particulièrement ceux qui continuent de soutenir le régime, ont une responsabilité dans ce domaine", a ajouté François Hollande. Le chef de l'État a aussi "estimé que le recours répété aux armes chimiques montrait l'impérieuse nécessité d'une action résolue de la communauté internationale", soulignant que "la Syrie continue de violer les interdictions de fabrication, de stockage et d'utilisation de ces armes malgré les engagements qu'elle a pris lors de son accession en 2013 à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques".

Nouvelle action militaire en Syrie "si nécessaire", indique Washington

"Seule une stratégie d'ensemble permettra de ramener la paix, la sécurité et la stabilité en Syrie", a aussi affirmé le président de la République, indiquant que "la France restera à l'initiative, aux Nations Unies comme avec ses partenaires américain, européens et régionaux".

Cette déclaration intervenait alors que les États-Unis ont menacé vendredi par la voie de leur ambassadrice auprès des Nations unies, Nikki Haley, d'une nouvelle action militaire américaine en Syrie, "si nécessaire" au lendemain du bombardement du régime syrien par Washington en représailles d'une attaque chimique imputée à Damas.

