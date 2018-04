Dans la nuit de vendredi à samedi, une opération militaire a été menée contre la Syrie par les États-Unis, avec la France et le Royaume-Uni, pour punir le régime de Bachar al-Assad, accusé d'une attaque à l'arme chimique contre des civils.

Le président américain Donald Trump a déclaré, à 3h heure française, depuis la Maison Blanche, qu’ "Une opération combinée est en cours avec la France et le Royaume-Uni, nous les remercions tous les deux". Il a dénoncé les attaques chimiques "monstrueuses" menées par le régime de Damas en particulier dans la ville rebelle de Douma. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), des centres de recherche scientifique, "plusieurs bases militaires" et des locaux de la garde républicaine à Damas et ses environs ont été pris pour cibles.

Une intervention des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni

Theresa May, la Première ministre britannique a estimé qu'il n'y avait "pas d'alternative à l'usage de la force. [...] Nous avons cherché tous les recours diplomatiques, mais nos efforts ont été constamment déjoués". Elle a ainsi justifié la participation britannique aux frappes militaires en Syrie. Le président de la République Emmanuel Macron a précisé que les frappes françaises étaient "circonscrites aux capacités du régime syrien permettant la production et l'emploi d'armes chimiques".

"Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l'emploi d'armes chimiques" Emmanuel Macron

Les réactions de la Syrie et de la Russie

Enfin, le président américain Donald Trump a mis en garde l'Iran et la Russie, qui ont déployé des milliers d'hommes et du matériel pour aider Bachar al-Assad à reconquérir le pays, contre leurs liens avec la Syrie. En réponse, le régime syrien a dénoncé une "agression barbare et brutale" des Occidentaux, selon l'agence officielle Sana.

Selon le ministère russe de la Défense, les États-Unis et leurs alliés ont tiré plus de 100 missiles sur la Syrie, et "un nombre significatif" d'entre eux ont été interceptés par les forces syriennes. "Les systèmes de défense antiaérienne russes se trouvant sur le territoire syrien n'ont pas été utilisés pour contrer les frappes", toujours selon le ministère russe de la Défense.