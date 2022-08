Taïwan organise des exercices militaires et accuse Pékin de préparer une invasion

L'armée de Taïwan a mené, à son tour, ce mardi 09 août, un exercice d'artillerie à balles réelles simulant la défense de l'île contre une invasion chinoise. L’île accuse en effet Pékin de préparer une attaque. Un journaliste de l'AFP sur place a constaté le début des opérations au milieu de la nuit dernière, avec des tirs de fusées éclairantes et d'artillerie. Les manœuvres se sont terminées vers 03h30 du matin, heure de Paris, a indiqué Lou Woei-jye, porte-parole du huitième corps d'armée de Taïwan. Plusieurs centaines de soldats ont été déployés, ainsi qu'une quarantaine d'obusiers, a indiqué l'armée. Un nouvel exercice est prévu jeudi.

Une réponse aux manœuvres chinoises ?

La Chine avait lancé la semaine dernière ses plus importantes manœuvres militaires aériennes et maritimes autour de Taïwan, en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, la plus haute responsable américaine à se rendre sur l'île autonome depuis des décennies. La Chine a prolongé lundi ces manœuvres maritimes et aériennes conjointes autour de l'île. L'armée chinoise a confirmé que les exercices continuaient mardi, impliquant des unités aériennes et maritimes.

Pékin "a utilisé les exercices et sa feuille de route militaire pour préparer l'invasion de Taïwan", a accusé le chef de la diplomatie de Taïwan, lors d'une conférence de presse à Taipei, ce mardi matin. La Chine "mène des exercices militaires et des tirs de missiles à grande échelle, ainsi que des cyberattaques, une campagne de désinformation et une coercition économique afin d'affaiblir le moral de la population à Taïwan", a-t-il poursuivi.

Les exercices taïwanais étaient déjà programmés, a assuré le porte-parole de l'armée de Taïwan, il ne s'agissait pas d'une réponse aux manœuvres chinoises en cours, selon lui. L'île organise régulièrement des exercices militaires simulant une invasion chinoise.