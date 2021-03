Taxe Trump suspendue : les viticulteurs côte-d'oriens veulent reconquérir les Américains

Alors que la taxe Trump qui imposait les vins français à 25 % a été suspendue pour 4 mois, les viticulteurs Côte-d'Oriens espèrent rattraper le temps perdu et reconquérir leur part du marché américain. Albéric Bichot, président de la fédération des négociants en vins de Bourgogne estime qu'un quart du marché américain a été perdu : "on est revenus 15 ans en arrière". Il estime que la Bourgogne a perdu 60 millions d'euros depuis l'instauration de ces taxes.

Albéric Bichot se réjouit évidemment de ce moratoire même s'il estime que cette affaire n'est pas tout à fait terminée. "Le bras de fer entre l'administration américaine et l'union européenne au sujet de Boeing et Airbus continue. On en a fait les frais alors qu'on n'a rien à voir là-dedans, mais justice est faite pour nous." Si pour l'instant la taxe n'est suspendue que pour 4 mois, Albéric Bichot a bon espoir : "l'administration Biden a ouvert la voie aux négociations, je ne pense pas que ce soit pour la refermer complètement dans quatre mois."

Mais le retour des vins de Bourgogne sur le marché américain ne va pas se faire en un claquement de doigts. D'abord parce que les vins italiens, qui n'étaient pas surtaxés, se sont fait une place de choix. Ensuite parce que les places dans les containers au départ de l'Europe et en direction des Etats-Unis sont chères en ce moment. Mais les viticulteurs bourguignons comptent bien s'accrocher parce que "même si on s'est tourné vers d'autres pays, le marché américain reste le marché le plus intéressant pour les années à venir" parie Albéric Bichot