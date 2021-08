TEMOIGNAGE - Afghanistan : réfugié près de Bordeaux, Sayed est terrifié pour sa famille restée à Kaboul

Réfugié à Bègles en Gironde, Sayed, 29 ans, ne dort plus depuis dimanche soir et la prise de Kaboul, sa ville d'origine, par les Talibans. Sa famille est toujours en Afghanistan.

Depuis dimanche soir, Sayed n'a pas fermé l'œil. Ce réfugié Afghan, installé à Bègles et dont la demande d'asile a été acceptée il y a quelques mois, s'inquiète terriblement pour sa famille restée à Kaboul, depuis que la capitale Afghane est tombée aux mains des Talibans. "Je suis vraiment très stressé", "terriblement inquiet", répète-t-il en faisant défiler les informations sur son téléphone.

Les femmes n’auront plus aucun droit. Elles ne pourront plus aller à l’université, elles ne pourront plus travailler ou sortir sans un homme

Sayed s'inquiète notamment pour son épouse. "Elle est toute seule là bas et c’est très dangereux pour une femme seule en Afghanistan (...) Je m’en souviens, des Talibans. Ce sont des sauvages ! Un jour, ils ont frappé ma mère devant mes yeux dans la rue, j’avais sept ans." Avec les Talibans au pouvoir, il imagine un pays où "les femmes n’auront plus aucun droit. Elles ne pourront plus aller à l’université, elles ne pourront plus travailler ou sortir sans un homme. Elles devront porter un voile très strict, un voile où vous pouvez juste montrer vos yeux." Une charia que cet étudiant à la faculté d'économie de Bordeaux Montesquieu "ne peut pas accepter" : "Ma femme a fait des études, elle a un master en littérature. Elle ne peut pas rester à la maison !"

Tout le monde courait, tout était fermé, les magasins, les bureaux, les écoles, les universités. Tout le monde fuyait chez soi pour se barricader

Malgré un réseau internet et téléphonique instable depuis dimanche soir, Sayed arrive à garder le contact avec ses proches, sa mère, ses frères et sœur et sa femme. "Ils ont peur... ils ont très peur. Il n’y a plus d’électricité, les téléphones n’ont presque plus de batterie. Dimanche quand ma femme est sortie de la salle de sport, tout le monde courait, tout était fermé, les magasins, les bureaux, les écoles, les universités. Tout le monde fuyait chez soi pour se barricader. Ma femme aussi essaie de rester à la maison."

En plus des Talibans, il y a aussi beaucoup de pilleurs. Deux personnes que je connais se sont fait tirer dessus par des voleurs

"Ma famille m’a aussi dit qu’ils avaient vu les Talibans, tout près de l’endroit où on vit, poursuit-il. Et en plus des Talibans, il y a aussi beaucoup de pilleurs, ça, ça nous fait peur. Deux personnes que je connais se sont fait tirer dessus par des voleurs. Ca m’a vraiment choqué. Ce gars, c’était mon camarade de classe à l’université."

Sayed se dit aussi en colère, "surtout contre le président Afghan", qui "criait haut et fort qu’il resterait en Afghanistan même s’il devait se faire tuer" et qui est "parti sans le dire à personne". "Il a abandonné son peuple. Ça me met vraiment en colère." Sans épiloguer, il cite aussi les Etats-Unis, qu'il blâme pour la situation actuelle.

Quant à la France ? Il espère pouvoir obtenir de l'aide de son pays d'accueil, d'un avocat ou d'associations qu'il tente de contacter, pour "trouver un moyen de faire sortir [s]a famille d'Afghanistan". "C’est tout ce que souhaite maintenant. Le problème c’est qu’il n’y a pas d’ambassade de France à Kaboul. Ils doivent aller au Pakistan et les frontières sont fermées. C’est vraiment compliqué pour le moment".