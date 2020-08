"On en bave depuis le mois de février", témoigne une hôtelière tourangelle installée au Mali

Il y a à Bamako la capitale du Mali un petit bout de Touraine depuis près de 40 ans. Un hôtel-restaurant très connu et réputé des locaux qui s'appelle "la Touraine le Rabelais". A la tête de cet établissement Monique Doray, une femme âgée de 85 ans qui est originaire de Jouè-les-Tours. Après l'opération militaire française de 2013 visant à repousser une offensive des groupes armés islamistes, Monique Doray et son pays d'adoption vivent encore des heures sombres avec le coup d'état qui s'est déroulé mardi dernier, la junte militaire ayant pris le pouvoir poussant à la démission le pouvoir en place. A Bamako, la situation est difficile explique Monique Doray : _"_Depuis le mois de février on en bave ici, en plus avec la pandémie, les problèmes administratifs, les grèves, cela a été catastrophique. A l'hôtel nous n'avions plus personne, on tient le coup difficilement mais l'administration a fait des concessions, ils ont supprimé la TVA mais ce n'est pas suffisant. Maintenant on a bon espoir que quelque chose va se passer" - Monique Doray

"Nous allons supprimer les noms français"

C'est à contre-coeur que Monique Doray a décidé de supprimer les noms français dans son hôtel, à commencer par le nom de son établissement, "la Touraine le Rabelais". Il sera rebaptisé "le saré", ce qui veut dire "le village" en langue Peul. Monique Doray explique cette décision pour des raisons de sécurité, le sentiment anti-français se développe notamment à Bamako dit-elle. "C'est dommage d'en arriver là, cela fait 45 ans que je vis au Mali et nous en sommes presque à une guerre civile".

Monique Doray n'oublie pas sa Touraine natale, elle compte d'ailleurs y revenir fin octobre pour une période de deux mois.