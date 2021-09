TÉMOIGNAGE - Écoutez le récit d'un Terrifortain qui vivait à New York le 11 septembre 2001

Le 11 septembre 2001, Thierry Echemann, un jeune terrifortain, vivait à New York. Il a vécu au plus près l'attentat qui a touché les tours jumelles du World Trade Center. 20 ans plus tard, il livre son témoignage à France Bleu Belfort Montbéliard.

Nous nous rappelons tous de ce que nous faisions il y a 20 ans jour pour jour, quand les tours jumelles du World Trade Center à New York étaient frappées par des avions, tout comme le Pentagone à Washington. Mais pour Thierry Echemann, un Terrifortain de cœur, le souvenir est encore plus fort. Il vivait et travaillait à Manhattan le 11 septembre 2001. Deux décennies plus tard, il a accepté de revenir avec nous sur cette journée qui a changé sa vie.

"Une tour qui s'effondrent comme un château de cartes"

Ce matin-là, aux alentours de 8h45 heure locale, Thierry Echemann vient d'arriver à son bureau, à un kilomètre et demi des Twin Towers quand tout commence. C'est à la télévision qu'il découvre que l'une des tours jumelles est en feu. Mais au début, il ne comprend pas l'ampleur de la catastrophe. "Au début, on s'est dit que c'était quelque chose qui devait être mesuré. Je pense qu'on espère toujours le meilleur", explique-t-il.

Pour autant, le doute n'est plus permis quand Thierry voit un avion percuter la deuxième tour : "Le moment tragique, c'est le moment où l'on a vu une tour de 100 étages qui s'effondrent comme un château de cartes. Je pense que c'est là que l'on réalise que l'on vit quelque chose qui va entrer dans l'Histoire", se rappelle le Terrifortain.

Devant ces scènes de chaos, diffusées sur toutes les télévisions du monde, il appelle ses parents à Roppe pour ne pas qu'ils s'inquiètent. Mais il tente surtout de joindre l'un de ses collègues, qui travaillait dans les tours jumelles : "Heureusement, la personne que je connaissais directement était en rendez-vous client et n'était pas dans la tour à ce moment-là", raconte Thierry Echemann.

Une ville en état de siège

Dans les jours qui suivent, le jeune français reste à son domicile, près de Central Park et regarde de sa fenêtre la ville en état de siège. "C'était un peu comme un camp de survie avec des avions, des hélicoptères, des camions de pompiers qui faisaient des allers-retours. On s'est regroupé entre amis et on a vécu très simplement en attendant que la situation s'améliore."

20 ans plus tard, Thierry Echemann a quitté New York mais il y est depuis retourné, pour se recueillir à Ground Zero, là où les tours se dressaient avant ce triste mardi de septembre.