TÉMOIGNAGE : "J'avais le choix entre me battre ou fuir de mon pays en guerre"

Olga et sa mère Iryna ont quitté l'Ukraine dès le début des bombardements russes sur Kiev. Elles ont traversé l'Europe et ont trouvé refuge, ce mardi 1er mars 2022, chez la cadette de la famille, Tatiana, à Montpellier. Toutes les deux ont laissé, au pays, leur compagnon.

Fuir de Kiev

Olga a 38 ans. Elle habite dans un quartier central de Kiev. Elle se souvient parfaitement de ce jeudi 24 février, quand la Russie a commencé à bombarder la capitale ukrainienne. "J'ai eu une sorte d'intuition, raconte-t-elle, le visage cerné. Je me suis réveillée, de moi-même, à 5 heures du matin. Et là, j'ai entendu une bombe. En fait, ça m'a sauvée, parce que chaque minute était précieuse."

"Je n'avais aucun doute, zéro : je savais que c'était la guerre" - Olga, réfugiée ukrainienne à Montpellier

Son sang ne fait qu'un tour : elle prévient son compagnon, sa colocataire, des amis. Au départ, personne ne la croit. "Ma colocataire m'a dit : mais non, c'était probablement dans ton rêve. Je regarde sur Internet et ils ne disent pas qu'il y a des bombardements", se rappelle-t-elle en riant. Pour elle, il faut choisir entre la guerre ou l'exode. Elle prend la deuxième option, glisse un jean et son ordinateur dans un sac-à-dos et prend la route, avec son ami, vers l'Ouest : direction Tchernivtsi, la ville où vivent ses parents.

La frontière roumaine

Après une courte nuit de sommeil, Olga décide de partir en Roumanie, à une quarantaine de kilomètres au sud, avec sa mère, Iryna, âgée de 65 ans. "Mon ami ne pouvait pas quitter le pays, vu son âge, explique-t-elle. Mon père, lui, a refusé. Il n'y a pas vraiment eu de conversation : ça se voyait, à son air, qu'on ne pouvait pas le convaincre." Sa mère hésite. "Elle avait peur que ça soit la dernière fois qu'elle le voyait, poursuit Olga. Elle est partie avec l'espoir que cette séparation ne soit que temporaire."

Toutes les deux traversent la frontière à pied, pour éviter d'attendre dans les bouchons. En Roumanie, elles sont accueillies à bras ouverts. "Il y avait pleins de bénévoles et j'ai envie de les remercier du fond du cœur, raconte l'Ukrainienne. Ils nous ont donné à manger, du thé chaud... Ils nous ont emmenées dans un endroit où on pouvait prendre une douche et dormir." Grâce à ces bénévoles, elles trouvent un moyen de se rendre à la frontière entre la Roumanie et la Hongrie. C'est ici que la cadette de la famille, Tatiana, et son mari, sont venus les récupérer en voiture, après avoir fait la route depuis Montpellier.

Une famille russo-ukrainienne

Toutes les deux sont maintenant en sécurité. Mais le cœur n'y est pas. "Nous n'avons pas seulement une proximité géographique avec la Russie. Nous avons aussi un lien familial, explique Olga. Je suis 50% ukrainienne, 50% russe. Mes grands-parents étaient russes et ma mère est née là-bas", explique Olga.

"J'ai des cousins et des amis en Russie. Et quand je leur explique ce qu'il se passe en Ukraine, ils me disent : c'est de la propagande. La Russie ne bombarde que des cibles militaires" - Olga, réfugiée ukrainienne à Montpellier

Elle a encore des cousins et des amis en Russie. "Quand je leur parle de la guerre : que des personnes dorment dans des stations de métro, que certains sont blessés et que des maisons sont bombardées : ils disent que c'est de la propagande car la Russie ne bombarde que des cibles militaires", poursuit Olga.

Convaincre ses proches russes de manifester : c'est son combat. "Je suis persuadée que la seule chose qui arrêtera la guerre : c'est la mobilisation du peuple russe", conclut-elle.

