TÉMOIGNAGE - Ganna, une Iséroise, s'est rendue en Ukraine pour aider les réfugiés

Ganna Alexandrova fait partie du collectif "Ukraine - Grenoble". Le groupe a organisé lundi 28 février une collecte au sein de la galerie marchande de Leclerc à Echirolles pour récupérer un maximum de produits de première nécessité à destination du peuple ukrainien. C'est Ganna qui a conduit le véhicule rempli de ces dons. Elle est en ce moment en Ukraine, dans le pays en guerre, non loin de la frontière avec la Pologne.

Un long voyage

Ganna est partie avec un ami de l'Isère lundi 28 février, dans la soirée. Ils ont traversé la frontière ukrainienne par la Pologne mercredi 2 mars. "Le voyage s'est bien passé. On a décidé d'aller vite, on a de privilégié le temps. On a dormi vraiment très peu. La première nuit, on a dormi une heure, raconte-t-elle. Quand on est arrivés à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, on a été super bien accueillis par des volontaires ukrainiens qui nous ont hébergés. On a pu se reposer quelques heures et après, on est partis traverser la frontière pour faire le déchargement de notre camion".

Un manque de médicaments et de protections militaires

Sur place, Ganna a rencontré de nombreux bénévoles. "J'ai vu que c'était de la folie. Il y a beaucoup de monde qui veut aider, mais dans les points de collecte, c'est le cauchemar, raconte-t-elle. Les volontaires deviennent fous, ils dorment très peu."

Elle s'est directement rendu compte des besoins sur place. Elle en a repéré deux majeurs. "Il y a vraiment un manque de protections militaires, de gilets pare-balles, de casques, décrit Ganna. Il faut tout ce matériel pour les volontaires qui ont rejoint l'armée. Ce sont des civils, mais ils sont maintenant avec des fusils." Le deuxième besoin important, ce sont les médicaments. "Il manque surtout des médicaments les opérations sérieuses, pour les blessures de guerre, les blessures sérieuses, explique-t-elle. Ces médicaments, on ne peut les avoir qu'avec des ordonnances. On sait que dans l'hôpital de Dnipro, ils reçoivent des gens blessés de Kharkov, et la quantité est juste incroyable."

Le camion était plein pour aider les réfugiés ukrainiens. - Ganna Alexandrova

Rapatrier des réfugiés en Isère

En arrivant sur place, Ganna a fait face à la réalité de ceux qui ont fui la guerre. "Il y avait beaucoup de gens quand même, avec des enfants, avec des chiens, avec des chats qui attendaient dans le froid, dehors.", décrit-elle. Dès son départ d'Isère, elle avait prévu de rapatrier des réfugiés dans sa ville natale, à Coublevie, proche de Voiron. "J'attends la réponse d'une femme qui est à la frontière avec ses sept enfants. Il y a aussi deux femmes enceintes qui vont nous rejoindre. On va prendre encore une autre voiture."

Au 3 mars 2022, plus d'1 million de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le 24 février dernier. © Visactu

Le retour est prévu à Coublevie d'ici la fin de semaine. Dans la ville, le convoi est attendu par la maire, Adrienne Pervès. Elle voulait participer à cet accueil. "Je pense que c'est une priorité, insiste l'élue. Quand les Ukrainiens de Coublevie peuvent rapatrier des personnes, des amis ou de la famille, je pense que la première urgence pour ces personnes, c'est justement d'être à proximité de leurs proches." Elle est en train de préparer avec ses équipes un logement d'urgence appartenant à la commune. Adrienne Pervès est heureuse de voir des habitants s'engager. "Ganna a déjà fait un aller-retour pour acheminer du matériel. Elle va probablement y retourner. Ce sont des personnes qui s'illustrent par un courage qui est très inspirant, raconte-t-elle. J'en suis très fière."

Pour soutenir l'opération

Pour aider l'initiative, rendez vous sur la page Facebook du collectif "Ukraine - Grenoble".