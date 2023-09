TÉMOIGNAGE - "J'ai la sensation qu'on m'enlève mon passé" : l'émotion de Shagané native du Haut-Karabakh

Elle ne peut plus se taire. Shagané Sarkissyan est née dans le Haut-Karabakh. Cela fait plus de dix ans qu'elle habite à Reims. Depuis son appartement, elle regarde continuellement les vidéos et témoignages d'Arméniens fuyant le Haut-Karabakh. Son pays natal souffre, et elle aussi. Témoignage.

"C'est un cauchemar"

Depuis plus d'une semaine, les Arméniens du Haut-Karabakh sont en plein exode . Cette situation mine le moral de Shagané : "Je dors très mal. J'entends des cris. Cela fait écho à mon passé, j'ai vécu trois ans de mon enfance sous les bombardements." La situation de son pays natal tourne en boucle dans sa tête.

"J'ai l'impression qu'on m'enlève mon passé." Shagané essuie quelques larmes sous ses lunettes. "Savoir que l'école dans laquelle j'ai grandi est détruite, savoir que ma maison l'est aussi… Et il y mes amis sur place qui ne répondent pas à mes messages. C'est un cauchemar."

Beaucoup d'émotions se bousculent, et elle a du mal à s'y retrouver : "Ce sont des sentiments contradictoires. Je suis partagée entre la culpabilité de ne pas pouvoir aider, l'impuissance de ne pas être entendue et la fierté de savoir que mon peuple s'est battu jusqu'au bout pour notre terre."

Les questions de ses enfants

Tout le long de son témoignage, l'un des enfants de Shagané joue dans la pièce d'à côté. Il apparaît dès que la voix de sa mère commence à se briser. "Je ne sais pas comment je pourrai montrer à mes enfants d'où leurs parents viennent. Ils sont curieux. Un jour, ils nous demanderont pourquoi on ne peut pas se rendre dans le Haut-Karabakh. Ce sera incompréhensible pour eux."

Des photos de famille de Shagané dans le Haut-Karabakh © Radio France - Etienne Cholez

Elle aimerait les amener dans sa région : "C'est si beau. Très montagneux et vert. On a des forêts immenses !" Elle sait qu'à 41 ans, elle ne remettra pas les pieds dans le Haut-Karabakh avant un bon moment. Mais elle espère qu'un jour son pays sera en paix : "Je crois que les peuples peuvent s'entendre. J'ai espoir que les nouvelles générations auront moins de haine."

En entendant, Shagané va aider son peuple comme elle peut : une collecte de dons, notamment des habits, commence ce dimanche 1er octobre à Tinqueux au 14 Rue Nicolas Appert.