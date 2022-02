TEMOIGNAGE | L'angoisse de la joueuse ukrainienne du Stade de Reims, Tanya Romanenko

Même si un timide sourire a accompagné le premier contact, l'inquiétude et un peu de fatigue aussi se lisaient sur le visage de Tanya Romanenko. Elle a accepté de témoigner sur la situation de son pays malgré la difficulté de son quotidien et surtout l'angoisse de savoir sa famille sur place. Elle se prépare à disputer le match face à l'Olympique lyonnais ce dimanche au Stade Delaune "parce que la vie continue" comme elle dit. Son témoignage, court car par forcement simple à livrer, est remplit de dignité.

Comment vivez-vous cette situation ?

Ce n’est pas facile du tout parce que quand je me réveille chaque matin, je ne sais pas ce que je vais apprendre comme nouvelles. Si je vais entendre les voix de mes proches, et ça c’est trop dur.

Quels contacts avez-vous avec votre famille et avez-vous des nouvelles rassurantes ?

Oui, je suis quasiment 24 heures sur 24 sur mon téléphone. J’essaye de les contacter le plus souvent possible, heureusement qu’il y a encore les réseaux et Internet mais on a peur qu’ils coupent tout et que l’on n’ait plus de téléphone là-bas pour que je puisse les appeler. Mais pour l’instant, chez moi, où j’habite, c’est plutôt calme. Ma famille est dans un village à côté d’Odessa. En revanche, l’épouse de mon frère est enceinte et doit accoucher demain ou aujourd’hui et on a peur qu’elle doive accoucher dans un abri.

Quelle a été votre réaction quand vous avez compris que la guerre était déclarée à votre pays ? Est-ce que vous êtes dans un état de sidération ?

Cette situation était déjà compliquée depuis 2014. On a vécu pendant 8 ans dans la région de Dombass notamment avec de l’incertitude. Sans y croire, on était un peu prêt. Mais quand cela arrive, quand tu vois la réalité en face, c’est toujours choquant. Du coup, on m’a réveillée en pleine nuit pour me dire « Tanya, on est attaqué » et j’étais choqué.

Est-ce que vous arrivez à suivre de France ce qu’il se passe dans votre pays notamment à travers la télévision ?

Honnêtement, pour l’instant je suis toujours devant la télé. J’ai besoin de voir, ça peut me permettre de me calmer parfois un petit peu selon ce qu’il se passe. Je vois qu’il y a des bombardements un peu partout, et là c’est dur, mais je dois voir ce qui se passe, même si c’est horrible.

Que pensez-vous du soutien des pays occidentaux, et de ce que font les grands dirigeants comme le président français Emmanuel Macron ?

Ce que je vois, c’est qu’ils parlent beaucoup. Ils parlent, ils parlent, ils parlent mais j’aimerai bien qu’ils réagissent enfin parce que les sanctions qu’ils ont décidé, ce n’est pas assez. Je pense qu’ils ont peur, c’est tout. Ce n’est pas assez, il faut qu’ils protègent notre ciel parce que les pouvoirs ne sont pas égaux. Et c’est aussi au sol que cela se passe.

Vous êtes à Reims pour le football, qui passe bien sûr au second plan par rapport à ce que vous vivez. Vous sentez-vous prête à jouer ? En avez-vous parlé avec votre entraîneur ?

La vie continue quand même. Je reçois beaucoup de soutien de la part des Français, et franchement merci beaucoup, parce que c’est compliqué d’avoir la tête ailleurs. Par exemple, quand je m’entraine, je prends ma montre connectée Apple Watch pour lire les messages que ma mère m’envoie de temps en temps. Quand elle me rassure en me disant, ça va, c’est calme, je peux reprendre l’entraînement en étant rassurée et m’entrainer plus tranquillement. Mais ce n’est pas facile de se concentrer. C’est hyper dur.

Vos coéquipières vous aident également ?

Bien sûr. Elles me soutiennent. Elles me demandent comment ça va. Elle voit que ce n’est pas facile, elle me demande comment ça va. Vraiment, je les remercie pour leur soutien.

Avez-vous des espoirs malgré tout ?

Franchement, j’aimerai me réveiller demain, allumer la télé et voir que tout cela est fini. Que c’est la fin.