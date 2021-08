TÉMOIGNAGE - L'incertitude sur place de Yama Enayat Zadah, un Orléanais présent à Kaboul, en Afghanistan

Des dizaines de ressortissants Français sont en attente d'un avion pour quitter l'Afghanistan ce lundi matin après l'arrivée des talibans et la prise de la capitale, Kaboul. L'armée française va assurer des rotations entre Kaboul et la base militaire française aux Emirats Arabes Unis avec "une première rotation d'ici la fin de ce lundi", estimait Florence Parly, la ministre des Armées.

Yama Enayat Zadah fait partie de ces Français en attente de leur évacuation. Joint par France Bleu Orléans, ce franco-afghan vit à Orléans, il était parti en vacances à Kaboul au mois de juillet pour rendre visite à sa famille. Ce lundi matin, il est dans l'incertitude la plus totale. "Je suis parti en voyage fin juillet, je suis venu à Kaboul pour voir ma famille avant que les talibans n'arrivent dans la ville", explique l'ancien président de l'association culturelle afghane de Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans. "J'étais venu voir ma mère et ma famille une dernière fois, avant on ne sait pas combien de temps et en arrivant, les choses se sont accélérées, tout est allé tellement vite, on était tous surpris. Aujourd'hui, je suis en contact avec l'ambassadeur, on attend l'évacuation", raconte-t-il.

Ici, j'ai l'impression que les gens ont perdu espoir et chacun essaye de partir quelque part pour l'avenir de leurs enfants. Dans ma famille, je vois des gens en larmes, ils se demandent comment ça va se passer pour les enfants, il n'y a personne pour les rassurer, Yama Enayat Zadah

"Tout le monde est parti tenter sa chance pour prendre l'avion"

Ses nièces ne peuvent plus aller à l'école car à partir de 13 ans, les petites filles ne peuvent plus y aller dans le régime des talibans. "On a commencé à paniquer ce dimanche, je suis sorti pour retirer de l'argent à la banque et je voyais tellement de monde !", décrit Yama Enayat Zadah. Au moment de l'arrivée des talibans dans Kaboul, "les magasins se sont fermés, les gens sont rentrés, entre 11 heures et 16 heures ce dimanche la ville était très calme". Selon lui, il n'y a eu aucun coup de feu au moment de leur entrée dans la ville. Ce lundi matin, il n'y a plus personne dans les rues, "tout le monde est parti vers l'aéroport tenter sa chance de prendre un avion", détaille Yama. "À l'aéroport, il y avait un grand rassemblement, tout le monde s'est rassemblé là-bas, mais nous n'avons pas pu rentrer à l'aéroport en revanche", explique Yama Enayat Zadah, "il y avait trop de monde et puis j'ai des enfants en bas-âge donc on a décidé de rentrer chez nos parents pour la sécurité des enfants".

"Les gens ont perdu tout espoir"

Lui et son épouse ne savent pas quand ils pourront repartir, "les choses vont tellement vite que personne ne comprend rien, personne ne sait ce qu'il se passe", décrit l'ancien président de l'association culturelle afghane de Saint-Jean-de-la-Ruelle. "Par rapport à ce qu'on pouvait voir des talibans auparavant, là ils sécurisent et j'ai l'impression qu'ils ont perdu un peu d'autorité", estime-t-il "car les femmes qu'on voyait n'étaient pas totalement voilées, bien maquillées, bien habillées". Mais la situation reste très incertaine sur place, "ici, j'ai l'impression que les gens ont perdu tout espoir et chacun essaye de partir quelque part pour l'avenir de leurs enfants. Dans ma famille, je vois des gens en larmes, ils se demandent comment ça va se passer pour les enfants, il n'y a personne pour les rassurer".

Il attend maintenant des informations, "un coup de fil de l'ambassade" pour savoir quand il pourra partir.