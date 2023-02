TEMOIGNAGE - La nouvelle vie d'une famille ukrainienne installée à Carquefou depuis bientôt un an

Svetlana et ses deux filles, Zahia et Margot, vivient à Carquefou depuis presque un an.

Svetlana et ses deux filles Zahia et Margot, huit et dix ans, sont arrivées fin mars 2022 en Loire-Atlantique, après quelques semaines en Suisse. Les trois ukrainiennes ont été prises en charge à Carquefou. Cela fera bientôt un an qu'elles vivent loin de chez elles. Leur ville, c'était Dnipro, à l'Est de l'Ukraine, où des bombes russes tombaient encore il y a quelques jours.

"Nous habitons dans un appartement social avec une autre famille ukrainienne. On est cinq. Il y a deux autres personnes, explique Svetlana, avec le sourire. On a de l'espace. Les filles peuvent faire leurs devoirs en toute tranquillité. On est très contentes."

Zahia et Margot se sont fait des amis

Comme elles, près de 2 000 ukrainiens vivent toujours le département, selon la Préfecture, à l'approche du 24 février, date du début de l'invasion russe l'an dernier. Zahia et Margot sont inscrites à l'école Pierre Stalder de Carquefou. Elles se sont bien intégrées aux côtés de leurs nouveaux camarades. "On joue au papa et à la maman, à cache-cache, au loup", détaille l'aînée, dans un français presque parfait. Sa sœur, elle, est en situation de handicap. Elle est scolarisée la moitié de la journée, accompagnée par une auxiliaire de vie scolaire (AVS). "Les démarches administratives ont été longues au début, mais maintenant tout va bien", poursuit sa mère.

Svetlana préfère parler en anglais ou en ukrainien. Elle n'a pas le même niveau de français que sa fille, capable, après moins d'un an en France de tenir une discussion, quasi sans accent. La vie professionnelle de Svetlana continue également en Loire-Atlantique : devant son ordinateur. Elle était professeure d'ukrainien et de russe à l'université de Dnipro.

"J'ai quelques élèves, que je suis à distance. Ce sont surtout des jeunes, en dehors de l'Ukraine, réfugiés dans d'autres pays. Je suis autoentrepreneur. Cela me permet aussi de m'occuper de Margot", détaille la maman, sa petite fille sur les genoux.

"On compte rester ici encore un petit moment"

Le père des deux enfants est toujours en Ukraine. Il n'est pas mobilisé dans l'armée, mais travaille pour un fournisseur d'électricité. Pour l'instant, Svetlana ne compte pas rentrer dans son pays. Ses filles se sont fait des amis. Elle est aussi bénévole à la Maison de l'Europe, à Nantes, qui aide des réfugiés de différents pays. "On compte rester ici encore un petit moment. Il y a pas mal d'écoles de fermées. Pour mes enfants et leur sécurité, on va rester. On verra comment ça se passe ensuite", admet Svetlana.

Zahia, l'aînée, hoche la tête en entendant sa mère. Elle répond "oui", sans hésiter, quand on lui demande si elle souhaite retourner rapidement chez elle.