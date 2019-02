TÉMOIGNAGE - "Mes parents me disent de ne pas revenir" raconte un jeune réfugié politique vénézuélien en Haute-Vienne

Bernardo a quitté le Venezuela en octobre 2016, menacé par le régime du Président Maduro. Il est installé, depuis mai dernier, en Haute-Vienne. Le pays d'Amérique du Sud s'enfonce dans une grave crise politique et Bernardo s'inquiète pour l'avenir de son pays et de ses proches restés à Caracas.

Saint-Junien, France

Ce jour-là, Bernardo nous donne rendez-vous dans un restaurant de Saint-Junien.

Il raconte son parcours, ses années de militantisme, les violences de l'Etat chaviste, "dictature d'extrême-gauche" dit-il : "nous avons un gros problème avec les forces armées qui sont du côté du régime. La situation est de pire en pire. Le Venezuela a besoin de toute l'aide internationale pour réussir la transition démocratique".

Mélenchon ne sait rien de la situation au Venezuela", Bernardo, exilé politique

Mais Maduro ne lâchera pas facilement le pouvoir avertit-il : "nous savons qu'il est branché avec des narco-trafiquants, des groupes terroristes qui le soutiennent". Maduro soutenu politiquement aussi en France par un leader de gauche et le jeune réfugié s'en exaspère : "Jean-Luc Mélenchon, venez débattre avec moi sur la situation chez moi. Bien sûr qu'il ne sait ou alors il est mal conseillé".

Loin de sa famille, de ses amis, Bernardo vit aujourd'hui des aides sociales dans un petit appartement. Il prend régulièrement de leurs nouvelles : "tous les jours ou les deux jours, on se contacte par téléphone ou via les réseaux sociaux. Ils me disent de ne pas revenir".

Il n'y retournera pas. Il souhaite s'installer en France, trouver un travail, il a une double formation d'informaticien et de chimiste. Bernardo fera une demande de naturalisation d'ici 2 ou 3 ans.

A ce jour, au Venezuela, Juan Guaido, Président par intérim autoproclamé, fort du soutien populaire, a été reconnu officiellement par la France et les Etats-Unis notamment. L'étau se resserre autour de Nicolas Maduro, de plus en plus isolé. Son régime contesté mais encore loin de s'effondrer.

