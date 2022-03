TEMOIGNAGE : Natacha part d'Issoire dans le Puy-de-Dôme, pour récupérer ses proches à la frontière ukrainienne

"Quand on a été réveillé le 24 février, à 5 heures du matin, 'Natacha ça y est on est bombardé.' Ça réveille..." raconte Natacha, encore sous le choc. "Le lendemain, une copine à moi m'a envoyé la photo de ses enfants, pris contre le mur, leurs papiers d'identité, en me disant 'Quand ça va se finir, promet moi de les retrouver', _elle avait peur d'être séparée d'eux. Je peux pas renvoyer un message, 'Comment ça va ?' et rester là._" Natacha décide alors de partir pour sortir ses proches de son pays en guerre.

Natacha, ukrainienne et commerçante à Issoire, a décidé de partir chercher ses proches qui fuient leur pays en guerre. Copier

"Ils vont prendre deux jours pour passer la frontière, je suis prête à partir, ils ont besoin de moi, je pense qu'ils n'ont personne donc j'y vais. Si je peux sauver les miens, et encore quelques autres, oui, j'y vais."

Depuis son restaurant d'Issoire, Natacha reste en contact quotidien avec ses proches en train de fuir l'Ukraine. Copier

Une solidarité "grandiose"

Arrivée en France quand elle avait 23 ans, Natacha est originaire de Khmelnytskyï, cinq heures de voitures à l'Ouest de Kiev. Une ville visée par les Russes pour ses dépôts de munition.

Aujourd'hui à la tête du bar-restaurant Le Français, à Issoire, elle a très vite affiché le drapeau ukrainien devant la porte de son commerce et posté cette annonce sur les réseaux sociaux.

Aussitôt les dons affluent. "Ça a pris une ampleur énorme ! Les gens sont super solidaires, j'en pleurais ! _Les gens s'arrêtaient au bar, donnaient de l'argent_, ils déposaient tout..." Une solidarité qui arrive aussi de Riom-ès-Montagnes, dans le Cantal, d'où est originaire le mari de Natacha.

Très vite le financement est réuni pour louer un minibus et payer l'essence et les péages. Ils seront trois à se relayer pour conduire jusqu'à la Pologne et emmener tout le matériel récolté. "J'espère que tout va rentrer dans ce minibus" sourit Natacha qui a repéré son point de chute. Un site de vente en ligne dont le dépôt en Pologne s'est transformé en pôle logistique pour récupérer et livrer des colis humanitaires.

"J'ai demandé aux gars ce qu'ils ont besoin là-bas. Sac de couchage, compresses, kits de sutures, médicaments... Les premiers engagés, ce sont des gens comme vous et nous, ils décident d'aller à la guerre, ils n'ont rien. Donc si je peux aider et sauver au moins une vie, ce sera déjà ça."

Natacha a prévu de partir ce dimanche.