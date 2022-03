TÉMOIGNAGE - "Nous sommes des peuples frères" : Alexis, Bélarussien solidaire des Ukrainiens

Il est né Alekseï, mais après huit ans de vie en France, à Grenoble, il a francisé son prénom en "Alexis". Ce Bélarussien (Biélorusse est le nom russe, comme il le fait remarquer) tenait à être présent à la manifestation contre la guerre en Ukraine samedi après-midi, à Grenoble. "Nous sommes des peuples frères", dit-il, la voix tremblante. C'est la troisième journée de mobilisation dans la capitale des Alpes, alors que le conflit a éclaté il y a dix jours à peine.

Ils sont plusieurs centaines, place Félix Poulat, à scander "Poutine assassin !" Alexis porte fièrement son pull, aux armoiries du "Pahonia", un chevalier portant un glaive. Ce sont les couleurs de la République populaire du Bélarus, jusqu'à très récemment encore interdites. Depuis 1994, le drapeau bélarussien est rouge et vert, très proche de celui de la République socialiste soviétique de Biélorussie.

Alexis est dévasté par cette guerre et il en veut au président de son pays, Alexandre Loukachenko. "C'est lui qui laisse passer les chars russes, par mon pays, se désole-t-il. C'est honteux, le peuple est contre, mais on ne peut rien faire. Si les gens sortent, on les met en prison. Dimanche dernier, ils ont laissé les chiens attaquer les manifestants qui ne veulent pas la guerre. C'est très tendu."