TÉMOIGNAGE - Un Franco-Palestinien, qui vit en Mayenne, inquiet pour sa famille en Palestine

Par Germain Treille, France Bleu Mayenne et France Bleu

La mère, la soeur et le frère d'Yvon Mohammad sont à Ramallah, la Capitale de l'Autorité Palestinienne. Au Proche-Orient, la situation est de plus en plus explosive.