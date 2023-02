Témoignage : un maître-chien alsacien de retour de Turquie après les séismes, "la responsabilité est énorme"

Dans la nuit du 5 eu 6 février, deux violents séismes ravageaient la Turquie et la Syrie . Quelques heures plus tard, le maître-chien alsacien Yannick Dubois recevait un appel du Corps mondial de secours . Il n'a pas hésité à s'engager, avec ses deux chiens, spécialisés dans la recherche et le sauvetage. Le début de dix jours d'opération intense sur place.

ⓘ Publicité

"Des conditions extrêmement difficiles"

Un jour à peine après avoir accepté sa mission, l'équipe de sauveteurs de Yannick Dubois atterrit à Malatya, une ville à l'est de la Turquie. Trois heures après l'atterrissage les recherches commencent, de nuit, dans des conditions très difficiles. "Il y avait 30 centimètres de neige. Les chiens avaient les pattes constamment dans l'humidité, ce qui a ramolli les coussinets. Ils sont donc plus vulnérables aux pierres tranchantes, au verre. Dès le premier jour, mon premier chien, leader s'est blessé à la patte. Puis le lendemain, c'est le deuxième", relate Yannick Dubois.

Le corps civil de secours est intervenu dans des quartiers complètement détruits par les séismes - Yannick Dubois

Celui qui travaille au quotidien à la protection civile dans le Bas-Rhin, participe à nouveau à une opération de sauvetage d'envergure, après être intervenu en Thaïlande, meurtri par les tsunamis en 2004. Sur place, il se met à disposition des autorités locales. Une fois une zone délimitée, il laisse ses chiens faire. "Ils sont entraînés à trouver des personnes vivantes. J'ai juste besoin d'une zone mais après, je les influence le moins possible. Dès les premières heures, un des chiens a fait un "marquage positif". On a appris plus tard que les secours ont déterré une femme de 80 ans des décombres", se souvient Yannick Dubois.

Éclairer les secours sur les zones où il faut creuser et fouiller, ou non. Voilà le rôle des chiens de Yannick Dubois. "La responsabilité est énorme. Si le chien ne fait pas de marquage, j'en fais part aux autorités. Le plus souvent, ça veut dire qu'ils passent le bulldozer derrière."

Une opération écourtée

Après trois jours d'opération à Malatya, la petite équipe de Yannick Dubois s'est déplacée plus à l'Est, se rapprochant de l'épicentre du séisme : "Là on est arrivé sur des quartiers complets avec des immeubles de 12, 13 étages qui étaient effondrés. Pas juste un immeuble : des quartiers complets. La population vivait dans les voitures, brûler un peu n'importe quoi pour se tenir chaud. On était carrément au pied des gravats. C'était une ambiance particulière", et des conditions encore une fois très difficiles.

Sur place, les opérations sont facilitées par les autorités, les secours venus d'autres pays et les coups de main des habitants. Mais au fur et à mesure des jours, la pression est devenue de plus en plus forte. "Il y a les attentes énorme de la population, qui nous demande de les aider, mais nous on ne peut rien faire sans protocole, témoigne le maître-chien. Au début on arrivait à ralentir les bulldozers, à faire en sorte qu'ils nous laissent faire nos recherches. Puis c'est devenu très difficile. L'armée était présente sur place. Avec la fragilité des bâtiments, ça devenait même dangereux."

Sur un terrain à Pfaffenhoffen, Yannick Dubois fait installé des décombres récupérés sur des chantiers pour entraîner ses chiens © Radio France - Jules Hauss

Résultat : son équipe est partie trois jours plus tôt que prévu. Le travail de ses chiens a permis de réaliser des sauvetages miraculeux, mais aussi de trouver des corps, qui ont pu être restitués aux familles. "C'est très important aussi", raconte Yannick Dubois. De retour en Alsace, il va continuer à former des chiens et travaille sur l'installation d'un site à Pfaffenhoffen pour les entraîner. Sur celui-ci on trouvera des décombres - récupérés grâce aux entreprises locales - pour reproduire en partie les conditions que Yannick Dubois et son équipe canine ont affrontées en Turquie.