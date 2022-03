TÉMOIGNAGE - Une Avignonnaise fait plus de 2.400 kilomètres pour sauver sa famille Ukrainienne

Nismet Hrehorchuk est mariée à un Ukrainien depuis 15 ans. Dès les premiers bombardements de la Russie sur l'Ukraine, elle n'a pas hésité à sauter dans son véhicule et à parcourir plus de 2400 kilomètres pour sauver sa belle-sœur et ses nièces de la guerre.

Iryna, Anastasiia, Mariia et Oleksandra sont arrivées en France grâce à leur tante et belle-sœur Nismet.

"Personne n'a compris, même pas moi. Je n'ai pas réfléchi j'ai fait mes affaires, je suis montée dans ma voiture et je suis partie récupérer ma famille en danger", raconte cette Avignonnaise avec beaucoup d'émotion. Elle s'appelle Nismet Hrehorchuk et est mariée à un Ukrainien depuis 15 ans. Une partie de sa belle-famille a décidé de fuir leur pays en guerre, elle n'a pas hésité à parcourir des milliers de kilomètres pour un sauvetage de l'extrême.

"J'ai reçu un message d'Iryna, ma belle-sœur, qui m'indiquait qu'elle partait à pied avec ses 3 filles en direction de la frontière la plus proche", commence-t-elle à expliquer. Elle a donc pris sa voiture et a conduit pendant plus de 30 heures en direction de la Roumanie vers la ville de Suceava.

"Dans la voiture on pleure encore"

Après plus de 2400 kilomètres de bitume et la traversée de plusieurs pays, elle arrive devant l'hôtel dans lequel sa belle-famille s'est réfugiée. "Quand je les retrouve devant l'hôtel, on pleure et on réalise la situation. Elles ont marché des heures et des heures, moi je n'ai pas dormi de tout le trajet que j'ai fait seule. Tout le monde est extrêmement fatigué", détaille-t-elle.

Grâce au soutien financier de proches en France, elles prennent une chambre d'hôtel pour se reposer quelques heures. Mais la famille réunie ne tarde pas à prendre le chemin du retour.

"Dans la voiture on pleure encore et elle me raconte la réalité là-bas : les bombes, les amis qui appellent à l'aide.. l'enfer."

Trois jours plus tard les voilà de retour à Avignon où les attendent les amis de la famille. "La première chose qu'on a essayé de faire c'est de contacter mon beau-frère resté au pays pour combattre. On parvient à le joindre en vidéo et là tout le monde c'est mis à chanter la Marseillaise en pleurant", décrit Nismet.

Iryna et ses filles attendent maintenant le statut de "protection temporaire" qui doit être créé par l'Europe pour les réfugiés en provenance d'Ukraine. Nismet a pris les devants et a inscrit les enfants à l'école française. "On envisage d'abord un futur proche mais elles sont persuadées que la guerre va durer. Pour l'instant je fais tout mon possible pour leur donner un maximum de sourires jusqu'à ce qu'on puisse retrouver mon beau-frère".