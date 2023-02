TEMOIGNAGES : autour de 500 personnes au Mans, un an après le début de la guerre en Ukraine

Une sirène anti-aérienne retentit sur la place Aristide Briand du Mans, suivie d'une détonation et quatre jeunes femmes se couchent alors au sol. La mise en scène est efficace, percutante et illustre la violence du conflit sous les yeux de 500 personnes réunies devant la préfecture du Mans ce 24 février, un an jour pour jour après le début de l'invasion russe.

ⓘ Publicité

"J'ai vu les bombes devant ma fenêtre"

Quelques drapeaux ukrainiens flottent au-dessus de la foule, composée de petits groupes devant lesquels des discours s'enchainent. Le fait d'entendre les sirènes anti-aériennes a fait remonté de mauvais souvenirs à Yerina, originaire de Kharkiv : "J'ai vu les bombes juste devant ma fenêtre, depuis le 24eme étage de mon immeuble, ça m'a fait très peur."

loading

La jeune femme plie alors bagage et embarque dans un train en direction de Lviv, ville située dans l'ouest de l'Ukraine. "J'ai mis toutes mes affaires, mes documents, mon ordinateur, dans deux valises", se souvient Irina, qui étudie maintenant au Mans. "C'est très dur, car la dernière fois que j'ai vu ma mère... C'était il y a très longtemps", souffle l'Ukrainienne, en essuyant une larme.

loading

Un peu plus loin une chorale entonne l'hymne national, des applaudissements naissent ici et là. "Je suis ici, en sécurité, et mes amis sont là-bas, ils risquent leur vie", décrit avec émotion, Anna, 26 ans, originaire de Zaporidjia. Installée au Mans, elle souhaite vivement retournée chez elle, mais le conflit l'en empêche. "J'espère que cela va se finir cette année, parce que chaque jour je me répète : "Cela va finir bientôt..."

Cet espoir de paix se retrouve dans de nombreux témoignages. Il y a aussi la peur d'une guerre qui s'enlise, et dure, voire empire au profit de Vladimir Poutine. Les Ukrainiens qui ont pris la parole ont de nouveau appelés à soutenir la résistance de leurs compatriotes restés sur place.