TÉMOIGNAGES - Entre panique et angoisse, des Français racontent les attaques en Espagne

De nombreux Français étaient en vacances à Barcelone et à Cambrils au moment où des véhicules ont percuté la foule et fait quatorze morts et plus d'une centaine de blessés, jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi. Entre peur et angoisse, ils se confient.

Deux voitures ont foncé dans la foule en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, dans des attentats meurtriers jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi. l'attaque terroriste de Barcelone a fait quatorze morts et au moins une centaine de blessés, dont 26 Français. A Cambrils, une voiture a foncé sur des piétons dans la nuit, faisant sept blessés. De nombreux Français étaient en vacances en Espagne au moment des attaques.

Camille : "Je me suis retournée pour voir si tous mes amis étaient vivants"

Camille, une jeune habitante de Bastia, se promenait avec ses amis sur Les Ramblas au moment où la camionnette a foncé dans la foule : "Tout le monde se baladait, tout le monde était content. Et d’un seul coup j’ai vu une grosse camionnette, j’ai entendu un énorme crissement de pneus. Ce sont surtout les gens qui m’ont alerté, qui ont hurlé, et qui se sont mis à courir, raconte-t-elle. On était en mode survie. Je me suis retournée pour voir si tous mes amis étaient vivants.

Julien : "On a vu la camionnette percuter les gens"

Julien, un Caennais de 35 ans, venait tout juste d'arriver à Barcelone pour quelques jours de vacances avec un ami. Il a assisté à l'attentat mené sur les Ramblas à Barcelone de sa chambre d'hôtel.

Nicolas :"Ça fait bizarre de se dire qu'on était à deux rues de l'attentat"

Nicolas, 18 ans, habite à Equeurdreville, près de Cherbourg. Il était dans le centre ville de Barcelone avec sa famille au moment de l'attaque. "Soudain on a entendu des crissements de pneus et on a vu un mouvement de foule", raconte-t-il.

Dimitri : "J’ai entendu des hurlements, j’ai paniqué"

Dimitri, un Amiénois de 24 ans, passe ses vacances dans un appartement situé en face des Ramblas à Barcelone. Il raconte avoir rapidement compris ce qui se passait au moment de l’attentat. Ce vendredi matin, il a constaté la tristesse des Espagnols, silencieux dans les rues et aux terrasses des cafés. Lui-même abattu après avoir paniqué jeudi, il est déstabilisé par ce choc.

Stéphane : "J’ai vu les policiers courir, arme à la main"

Stéphane Portrait, un Cherbourgeois en vacances, a assisté à l'attaque de Cambrils, survenue quelques heures après celle de Barcelone. Il a tout de suite reconnu le bruit des coups de feu et depuis son appartement, a vu les gens courir pour fuir, ainsi que les policiers. Il raconte que vendredi matin, les gens sont venus déposer des fleurs à l’endroit où les coups de feu ont été échangés.