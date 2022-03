TÉMOIGNAGES - Guerre en Ukraine : ils ont traversé l'Europe pour secourir des proches ou de parfaits inconnus

La guerre en Ukraine a choqué, touché les cœurs et provoqué un élan de solidarité rare en France. Pour aller chercher leurs familles, leurs amis et parfois même de parfaits inconnus, de nombreux Français n'ont pas hésité à rouler jusqu'à la frontière pour les secourir. Témoignages.

Depuis l'invasion russe en Ukraine, le nombre de réfugiés ne fait qu'augmenter. Selon les derniers décomptes de l'ONU publiés ce mercredi, 874.000 personnes ont fui le pays depuis le 24 février. D'autres ont fait le chemin inverse, traversé l'Europe, roulé pendant des milliers de kilomètres et passé bon nombre de frontières. Qui sont ces héros partis secourir en voiture et évacuer de leurs pays en guerre bon nombre d'Ukrainiens depuis l'invasion russe ?

3.000 kilomètres pour sauver sa femme et ses enfants

Quand tout le monde est monté dans la voiture, c'était "une délivrance". Chef d'entreprise à Monts-sur-Guesne (Vienne), Christophe Audinet n'a pas hésité : dimanche soir il est monté à Paris louer un minibus de neuf places, avant de rouler sans s'arrêter jusqu'en Roumanie pour sauver son épouse ukrainienne et leurs trois enfants vivant jusqu'ici à Odessa. Sur France Bleu Poitou, la voix tremblante, le père de famille raconte ce mercredi matin son périple de 3.000 kilomètres jusqu'à la frontière moldave.

On n'a pas beaucoup discuté, ils sont montés dans la voiture à une station-service à la frontière moldave et on est repartis dans l'autre sens.

Christophe Audinet, invité du 8h de France Bleu Poitou Copier

À bord de son minibus, Christophe embarque aussi avec lui trois inconnus cherchant également à échapper aux bombardements russes. "Ceux qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas partir", explique le chef d'entreprise du Poitou. Pas le temps de souffler pour Christophe. Une fois sa famille récupérée à une station-service à la frontière de la Moldavie, "on est repartis dans l'autre sens", direction la France.

Ils ont tout lâché pour aller chercher leurs amis

"C'est le cœur qui parle" explique André au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire. Cet habitant de Savigneux est monté dans sa voiture samedi soir. Objectif : récupérer la famille de celui qu'il considère aujourd'hui comme son fils, Vadim. Et il a réussi. Mardi soir, sa voiture se gare devant sa maison dans la Loire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À bord de la voiture, la compagne de Vadim et leur fils Micha, âgé de seulement deux ans, ainsi qu'une autre Ukrainienne prénommée Sasha et sa petite fille, confiées elles aussi au courageux ligérien.

Deux jours de route pour sauver des inconnus

À bord de son ambulance de l'Yonne, une auditrice de France Bleu Bourgogne va rouler jusqu'à Cracovie au sud de la Pologne pour acheminer de l'aide humanitaire mais aussi ramener des réfugiés. Deux places sont d'ores et déjà promises à Jean-Baptiste, un Côte-d'Orien de 30 ans, qui vivait à Kiev avec sa concubine Olga, de nationalité ukrainienne. Le couple a réussi à passer la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Le papa de Jean-Baptiste était prêt à partir les chercher mais il n'avait pas de véhicule. Il a donc lancé un appel sur France Bleu Bourgogne. C'est une auditrice, une ambulancière, qui a répondu et ira chercher les deux jeunes gens.

Je mets à disposition ce que je peux avec mes moyens à moi.

Lui n'a aucune attache en Ukraine, ni famille ni amis. Pourtant, François Heckel n'attend que le feu vert pour se mettre en route vers l'Ukraine. Ce chef d'entreprise de 43 ans de Schœneck, près de Forbach en Lorraine, est prêt à prendre son van pour aller secourir des familles, simplement touché par la détresse des populations civiles. François Heckel a lancé son appel sur les réseaux sociaux et des contacts ont déjà été noués. D'après France Bleu Lorraine Nord, ses salariés, comme Grégory, sont admiratifs.

Si vous aussi, vous avez envie d'aider mais ne savez pas comment : France Bleu met à disposition une carte de France actualisée chaque jour avec les initiatives proches de chez vous.