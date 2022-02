Au milieu de la foule, dans la manifestation en soutien à l'Ukraine, vendredi 25 février, Kristina et de Dimitri. Tous les deux sont Ukrainiens et vivent à Valence depuis quelques années. Ils nous ont confié leurs peurs concernant leur pays. Témoignages.

TEMOIGNAGES - Kristina et Dimitri, Ukrainiens et Valentinois d'adoption, inquiets pour leurs proches au pays

Dans la foule, on les repère facilement : deux drapeaux ukrainiens, aux couleurs vives, connues de tous désormais, jaune et bleu. Deux drapeaux, noués autour des épaules de Kristina et de Dimitri, comme des capes. Ils sont Ukrainiens et vivent à Valence depuis quelques années maintenant. Mais depuis le jeudi 24 février, toute leur attention est tournée vers leur pays, attaqué par la Russie.

Dimitri, originaire de Kiev

"Tous mes amis et ma famille sont à Kiev. Personne n'a quitté la ville, tout le monde est resté pour défendre Kiev et le pays", raconte Dimitri. Ce chef de projet dans le nucléaire d'une trentaine d'années vit dans la Drôme depuis 2016. Kiev, c'est sa ville natale et l'endroit où il a grandi. "J'ai eu ma mère au téléphone, tout à l'heure. Ils se sont cachés dans la cave avec mon frère. Mon beau-père, qui est chirurgien, est à l'hôpital depuis trois jours, il ne dort pas", raconte-t-il calmement.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est un choc, pour lui : "Les Ukrainiens pensaient que Poutine attaquerait l'Est, mais pas le reste du pays et surtout pas Kiev. _C'est un énorme choc_. Je n'arrive pas à imaginer ma ville natale bombardée par les avions Russes. Poutine n'arrêtera jamais." Mais Dimitri a choisi d'y croire : "J'ai espoir, par nos forces militaires, nos citoyens, et l'Europe qui va nous soutenir, j'espère. Je remercie les Français, il y en a beaucoup qui soutiennent l'Ukraine, c'est très important."

Dimitri, originaire de Kiev, habite Valence depuis 2016 © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Impuissant, loin de son pays, il a distribue des papiers avec le lien vers une cagnotte en ligne pour demander aux Drômois de faire un don afin d'aider l'armée Ukrainienne. Dimitri se prépare également à accueillir des réfugiés si certains arrivent en France.

Kristina a des proches dans le centre et l'ouest du pays

Elle parle avec passion, analyse la situation, ne cache pas son inquiétude pour ses proches et sa colère contre Vladimir Poutine. Kristina, cadre dans le domaine de la construction, vit à Valence depuis 2015. Elle a des proches dans plusieurs régions différentes d'Ukraine, au centre, à l'ouest et à Kiev. "Je suis en contact avec ma famille et mes amis. Là, ils essayent de trouver un endroit pour cacher les plus vulnérables, pour qu'ils ne soient pas dans le feu de l'action", explique-t-elle. "C'est très compliqué, la situation se développe d'heure en heure".

Pour Kristina, l'espoir reste permis, à une condition : "L'essentiel, c'est que l'armée tienne. Elle tient grâce aux armes déjà envoyées par les alliés avant l'invasion. Mais pour qu'elle puisse continuer à tenir, il faut que les alliés continuent à envoyer des armes. Je sais que c'est impossible d'envoyer les troupes, sinon ça déclencherait automatiquement une Troisième Guerre mondiale, mais l'armée ukrainienne est capable de tenir si elle a l'aide des alliés à l'Ouest."

Kristina a de la famille dans le centre et l'ouest de l'Ukraine © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Comme pour Dimitri, l'invasion de la Russie, le 24 février dernier, est un choc : "_Je n'y croyais pas_, malgré toute l'escalade qu'il y a eu avant. En Ukraine, personne n'y croyait. C'est tellement fou, tellement absurde, injustifié ! Comment peuvent-ils mentir comme ça ? C'est inconcevable !" s'emporte-t-elle, avec émotion.

"Je suis très en colère, mais surtout très inquiète : une partie de ma famille est là bas et je ne sais pas ce qu'il va se passer. _Pendant la nuit, on dort et on se demande ce qu'il va y avoir le matin quand on lit les nouvelles…_"

Elle aussi se dit touchée du soutien des Français et du nombre de Drômois, un peu plus d'une centaine, venus témoigner leur soutien au peuple ukrainien, ce vendredi soir devant la Fontaine Monumentale à Valence.