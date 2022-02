Témoignages : l'angoisse en Limousin pour ceux qui ont des proches en Ukraine

Les combats qui font rage en Ukraine jusqu'aux portes de Kiev suscitent une véritable inquiétude pour tous ceux qui, en Haute-Vienne, ont des proches là bas. A Saint-Junien Olga raconte sa peur pour sa famille, et à Rilhac-Rancon Josiane n'a plus de nouvelle de son fils de cœur soldat en Ukraine.

"Ma famille vient de passer deux nuits dans une cave". C'est ce que raconte Olga, une ukrainienne installée à Saint-Junien en Haute-Vienne depuis 6 ans et qui a réussi à avoir des nouvelles ce vendredi de ses parents et de son petit frère de 7 ans qui vivent dans la banlieue de Kiev. Mais elle ne cache pas son angoisse, "là où ils habitent il y a eu beaucoup d'attaques aériennes et tous les gens se cachent car c'est très dangereux, impossible de sortir pour eux" confie Olga qui travaille pour une association à but humanitaire en Limousin.

"On s'organise pour dire non à cette agression horrible" - Olga Kroshko

Pour Olga c'est un cauchemar, elle se sent impuissante pour venir en aide à sa famille et à ses compatriotes. "Je prie pour les ukrainiens et pour les soldats de l'armée ukrainienne pour qu'ils puissent résister à ce cauchemar ". Pour nous ici en France c'est invivable poursuit-elle et avec son association elle essaie de s'organiser pour collecter des dons. "On essaie de s'organiser pour accueillir le maximum de réfugiés car il y aura des réfugiés et aussi pour dire non à cette agression horrible de notre pays" explique encore Olga qui voudrait que l'Europe fasse davantage que les sanctions économiques contre Moscou.

Sans nouvelle de Pavel , soldat en Ukraine

Josiane Mongard ne cache pas non plus son inquiétude. Cette habitante de Rilhac-Rancon n'imaginait pas il y a encore quelques jours qu'on arriverait à un tel drame. Pourtant elle s'inquiétait déjà pour Pavel, un jeune ukrainien qu'elle a accueilli dés l'âge de 9 ans régulièrement chez elle. Pavel devenu adulte est désormais militaire dans l'armée ukrainienne. L'inquiétude de Josiane s'est transformée en angoisse car elle n'a plus de nouvelle de lui depuis presque une semaine.

"Je ne dors plus c'est horrible"- Josiane Mongard

"Je ne dors plus, je ne sais pas où il est, c'est horrible, je m'inquiète aussi pour tous les enfants qu'on a parrainé et qui sont passés chez moi parfois quelques jours parfois 1 mois" explique Josiane Mongard qui est aussi présidente de l'association Echanges Limousin Ukraine. "Quand je vois ces petits bouts de chou qui sont couchés par terre dans le métro et quand je pense à tous les vêtements et les jouets qu'on leur a donnés pour qu'ils soient bien ça fait vraiment mal au cœur" conclut Josiane qui ne cache pas son émotion et qui espère avoir très vite des nouvelles de Pavel.